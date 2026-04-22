Ghenova impulsa el segundo Foro Almirante Bonifaz centrado en los retos del apoyo logístico en las Fuerzas Armadas. - GHENOVA

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ghenova ha celebrado la segunda edición del Foro Almirante Bonifaz en Sevilla, consolidando este encuentro como una cita de referencia para el análisis estratégico y la colaboración entre actores clave. Bajo el título 'Retos y oportunidades del Apoyo Logístico 4.0, una nueva era para las Fuerzas Armadas', la jornada ha puesto el foco en las capacidades del apoyo logístico de los Ejércitos, abordando su papel esencial para garantizar la operatividad, la sostenibilidad y la eficacia en los actuales escenarios estratégicos.

Según ha informado Ghenova en una nota, el foro ha reunido a altos representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones públicas y empresas de la industria de defensa, generando un espacio de reflexión y diálogo sobre la transformación del ámbito logístico y su impacto en la capacidad militar.

En este contexto, el presidente del Foro y CEO de Ghenova, Francisco Cuervas, ha subrayado que "la logística constituye un elemento fundamental de la capacidad militar y un ámbito clave para la coordinación entre los distintos Ejércitos y la industria de defensa".

Por su parte, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha destacado durante su intervención que "en el actual contexto estratégico la industria debe colaborar y estar a la altura y facilitar a las Fuerzas Armadas las capacidades que necesita, con mayor disponibilidad operativa, reducción de riesgos y optimización del coste del ciclo de vida".

Durante la mesa redonda titulada 'El Apoyo logístico en las Fuerzas Armadas del futuro' todos los participantes el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra , T.G D. Guillermo Ramírez Altozano; el jefe de Apoyo Logístico de la Armada, Almte. Ignacio Céspedes Camacho; el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio, General de División Carlos Pérez Martínez coincidieron en destacar la necesidad de avanzar hacia modelos logísticos más integrados, digitales y resilientes.

Además, los participantes han subrayado que la anticipación, la interoperabilidad y la colaboración con la industria serán claves para garantizar la disponibilidad operativa en escenarios cada vez más complejos y exigentes.

Asimismo, el acto ha sido clausurado por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro, quien ha puesto en valor la relevancia de este tipo de iniciativas, señalando que "vivimos tiempos complejos".

Además, ha destacado que "un entorno internacional que no admite la complacencia y que nos exige, como Armada, estar más preparados que nunca. Preparados para anticipar, para disuadir, para actuar".

Igualmente, ha enfatizado que "el apoyo logístico ya no puede entenderse como una función secundaria, sino que es una capacidad estratégica de la que dependen la disponibilidad y la credibilidad operativa de la Fuerza".

Con esta segunda edición, el Foro Almirante Bonifaz "refuerza su vocación de convertirse en un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento, el impulso de la innovación y el fortalecimiento de la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la industria de defensa".

SOBRE GHENOVA

Ghenova es una empresa multinacional que ofrece servicios multidisciplinares de ingeniería, consultoría y soluciones digitales operando en diferentes sectores como son Naval; Defensa y Seguridad; Energía y Agua; Industria; Infraestructuras y Puertos.

Su apuesta por la diversificación, la sinergia entre sus áreas de negocio y la innovación continua, les sitúa entre las empresas de ingeniería líderes en Europa e Iberoamérica.

Actualmente, su plantilla la forman más de 1.300 profesionales, de los cuales el 80% son ingenieros, repartidos en 18 sedes en nueve países como son España, Brasil, Colombia, Bolivia, EE. UU, Australia, Corea del Sur, Reino Unido y recientemente Arabia Saudí.