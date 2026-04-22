PSOE-A: Moreno "veta" el 'cara a cara' con Montero y relega la sanidad en los debates porque "le tiemblan las piernas"

Archivo - La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en rueda de prensa en Sevilla. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PSOE-A y candidata por la provincia de Jaén, Ángeles Férriz, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, de "vetar" el debate 'cara a cara' con la socialista María Jesús Montero propuesto por RTVE en la campaña de las elecciones autonómicas y de "relegar" temas como la sanidad en los debates 'a cinco' fijados el 4 y el 11 de mayo en RTVE y RTVA.

En un comunicado, Férriz ha asegurado que Moreno "veta" el debate 'cara a cara' con María Jesús Montero porque "le tiemblan las piernas" tras ocho años destrozando los servicios públicos y ha exigido al candidato del PP "que dé la cara y no se esconda detrás de otros partidos ni los utilice como coartada" después de que Moreno haya supeditado la celebración del 'cara a cara' al visto bueno del resto de fuerzas con representación parlamentaria.

Tras reivindicar la importancia de los debates como "ejercicios democráticos y de moderación política real" y la relevancia del 'cara a cara' como "oportuno y necesario", la dirigente socialista se ha preguntado "cuál es el problema" para este formato y ha criticado que Moreno "no quiere ni cara a cara ni debatir" porque "lo único que le gusta son las fotos".

A su juicio, los verdaderos motivos de esta "huida" del debate están directamente relacionados con el deterioro de los servicios públicos andaluces. "Algo tendrá que ver el que durante ocho años haya destrozado la sanidad pública, la universidad pública, la educación pública, la FP pública, la dependencia. Moreno Bonilla no puede presumir de nada", ha añadido Férriz.

Según ha subrayado, el PSOE-A ha propuesto la posibilidad de compensar a los grupos políticos minoritarios para que se celebrara el debate cara a cara propuesto por RTVE con garantías de equidad y pluralismo democrático, pero "el PP se ha negado desde el minuto uno a cualquier tipo de entendimiento que posibilitase este debate porque el que no quiere ir es directamente Moreno Bonilla".

Además, Férriz ha reprochado al PP que "falta el respeto a los andaluces y andaluzas" al querer hablar más de España que de Andalucía en los dos grandes debates electorales que se van a celebrar en las radiotelevisiones públicas, RTVE y Canal Sur. "El PP, seguramente con la complicidad de Vox, impone temas nacionales relegando los de gestión de la Junta, porque tienen miedo a hablar de sanidad, vivienda, educación o dependencia", que son 100% de su competencia y que concentran la acción de gobierno y su presupuesto.

En su opinión, "es surrealista" que el PP haya exigido relegar a la sanidad a un segundo bloque genérico, llamado "políticas sociales", cuando es el principal problema de los andaluces. "Tienen miedo a hablar de la sanidad y quieren que los debates sean un paseo marcial a mayor gloria de Moreno Bonilla", ha apostillado.

