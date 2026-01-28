El Gobierno afirma que unas 170.000 personas están afectadas por falta de suministro eléctrico debido al temporal

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández (Fotografía de Archivo) - Rocío Ruz - Europa Press
GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado que, en este momento, hay unas 170.000 personas en la comunidad que están afectadas por falta de suministro eléctrico debido a las incidencias que está causando el temporal de lluvia y viento.
En rueda de prensa este miércoles en Granada, Fernández ha manifestado que hay "conversaciones con las compañías suministradoras" y que se están llevando a cabo las tareas de reposición de la "forma más inmediata posible para que, cuanto antes, se restablezca la normalidad".
Ha expuesto que hay personas afectadas por esa falta de suministro eléctrico en las ocho provincias.
Fernández ha indicado que la caída de árboles o de algunos objetos como consecuencia del fuerte viento han afectado a algunas líneas de suministro eléctrico.