El Gobierno aprueba la financiación de 23 proyectos regionales en Andalucía por 41 millones de euros

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, en una rueda de prensa. Imagen de archivo - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través de un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) y de una Orden del Ministerio de Hacienda, ha aprobado la concesión de incentivos regionales a 23 proyectos en la comunidad andaluza.

Según ha detallado el Gobierno de España en un comunicado, 97 proyectos han sido aprobados en doce Comunidades Autónomas. En concreto, Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears y La Rioja.

El importe global de las subvenciones concedidas es de 281.251.649 euros y permitirá movilizar una inversión total de 1.163.330.418 euros. Estos proyectos lograrán mantener 22.849 puestos de trabajo en esas 97 empresas y crearán otros 2.743 nuevos empleos.

En el caso concreto de Andalucía, según las órdenes ministeriales que se publican hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado 23 proyectos, de los que cuatro han sido analizados por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y otros 19 vía Orden Ministerial, ya que la inversión subvencionable no supera los quince millones de euros por empresa.

Estos 23 proyectos han recibido 41.080.044 euros de subvención y suponen una inversión total de 176.520.510 euros. Asimismo, permitirán crear 585 nuevos empleos y mantener 12.629 puestos de trabajo. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado la importancia de estas ayudas para avanzar "en el equilibrio económico interterritorial y en el crecimiento económico inclusivo y sostenible".

En este sentido, Arcadi España ha subrayado que el objetivo de los incentivos es "financiar proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles", con el objetivo de "fomentar la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuir a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE", ha concluido el Ministro de Hacienda.

El detalle de estas subvenciones concedidas a Andalucía por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) ha destacado la empresa de Fuerte La Herradura S.L, en Almuñecar (Almería), con una inversión de 26.278.096 de euros y una subvención de 6.043.962 que ha generado 90 empleados; Barcelo Punta Umbría S.L, en Punta Umbría (Huelva), con la inversión de 23.898.536 y la subvención de 4.540.721 que ha generado ocho empleados; Inversiones y Explotaciones Turísticas S.A, en Marbella (Málaga), con una inversión de 21.538.664 y una subvención de 3.015.412 que ha generado 20 empleados y la empresa Airgrup S.L, en La Rinconada (Sevilla), con una inversión de 19.417.628 y la subvención de 4.854.407 que ha generado 80 nuevos empleados.

Respecto a las subvenciones concedidas por el Orden Ministerial que sobrepasan los seis millones de euros de inversión destacan la empresa Indra Sistemas S.A, en Córdoba, con una inversión de 13.933.753 euros y la subvención de 4.458.800 que ha generado 100 empleados; Plásticos IMA S.A, en Archidona (Málaga), con una inversión de 12.010.670 y una subvención de 1.801.600 que ha generado 10 empleados; Pyroaceites S.L, en Espiel (Córdoba), con una inversión de 7.857.166 y una subvención de 2.121.434 que ha generado 19 empleados.

Además, también se han beneficiado de las subvenciones Infrico S.L, en Lucena (Córdoba), con una inversión de 7.717.515 y una subvención de 2.238.079 que ha generado 40 empleados; Aercal Aerospace S.A.U, en El Puerto de Santa María (Cádiz), con una inversión de 6.482.915 y una subvención de 2.193.361 que ha generado 10 empleados; Faltascen S.L en Motril (Granada), con una inversión de 6.228.456 y una subvención de 871.983 que ha generado nueve empleados.

Aquellas empresas subvencionadas que sobrepasan los dos millones de euros de inversión son La Perla Food Invova S.L, en Córdoba, con una inversión de 5.766.472 y una subvención de 2.364.253 que ha generado diez empleados; Quellyn Hoteles S.L.U, en Málaga, con una inversión de 3.497.819 y una subvención de 594.629 que ha generado tres empleados; Santana Factory S.L, en Linares (Jaén), con una inversión de 3.365.344 y una subvención de 1.144.216 que ha generado 79 empleados; Laboratorios Econatur S.L.U, en La Carlota (Córdoba), con una inversión de 2.954.157 y una subvención de 886.247 que ha generado diez empleados.

Se suman Deretil Agronutritional S.L.U, en Cuevas del Almanzora (Almería), con una inversión de 2.950.000 y una subvención de 377.834 que ha generado cuatro empleados; Muebles OB S.A.U, en Villafranca de Córdoba, con una inversión de 2.457.656 y una subvención de 319.497 que ha generado cuatro empleados y la empresa Polene París España S.L, en Ubrique (Cádiz), con una inversión de 2.071.249 y una inversión de 683.512 que ha generado 30 nuevos empleados.

Finalmente, aquellas empresas subvencionadas que no sobrepasan los dos millones de euros son Aerotecnic Metallic S.L, en La Rinconada (Sevilla), con una inversión de 1.703.300 y una subvención de 340.660 que ha generado tres empleados; Green Cube Premium S.L, en Palos de la Frontera (Huelva), con una inversión de 1.685.452 y una subvención de 404.508 que ha generado once empleados.

Del mismo modo, entre las dotadas se encuentran Westgraphic Center S.L, en Dos Hermanas (Sevilla), con una inversión de 1.281.572 y una subvención de 358.840 que ha generado catorce empleados; Ibacplast S.L, en El Ejido (Almería) con una inversión de 1.218.820 y una subvención de 377.834 que ha generado cinco empleados; Hotel Villa Victoria S.L, en Martos (Jaén), con una inversión de 1.135.568 y una subvención de 442.871 que ha generado once empleados y la empresa Impafri S.L, en Lucena (Córdoba), con una inversión de 1.069.682 y una subvención de 310.207 que ha generado cinco nuevos empleos.