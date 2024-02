El Gobierno asegura que Andalucía es "conocedora" de que la "hipótesis" del trasvase de Alqueva "quedó descartada"

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Hugo Morán, ha contestado a la petición de "aclaración" realizada este pasado jueves por la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, en relación a si el Gobierno está trabajando "realmente" en el trasvase de Alqueva, en Portugal, o si "está engañando al sector" agrario onubense.

En declaraciones a Europa Press, Morán ha asegurado que la consejera es "conocedora" de que esta "hipótesis" de trasvase "extraordinario" desde el embalse de Alqueva "quedó descartada". "Tuve la oportunidad de trasladárselo en la última reunión bilateral de seguimiento el pasado mes de enero", ha sostenido el secretario de Estado, que ha remarcado, además, que "el compromiso adquirido se centra en compartir con Portugal una propuesta de mejorar la gestión de la toma de Bocachanza a fin de impedir la intrusión de la cuña salina aguas arriba, con el perjuicio que ello supone para los territorios de ambos lados".

En este mismo sentido, ha recordado Hugo Morán, se pronunció la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un encuentro organizado por la Cadena SER en el que se le preguntó si se manejaba desde el Ministerio la alternativa de plantear a Portugal un trasvase desde el embalse de Alqueva en un contexto de "severa sequía también en nuestro país vecino".

"Sabe también la consejera --ha abundado el responsable de Medio Ambiente--, porque así lo hemos ratificado este pasado martes, que el Ministerio abordará en colaboración con las respectivas comunidades de usuarios las dos desaladoras solicitadas por la Junta para Almería --Bajo Almanzora-- y Málaga --Axarquía--, respectivamente, a fin de resolver en el medio plazo los riesgos de desabastecimiento que impactan de forma severa en las cuencas hidrográficas cuya gestión corresponde a la Junta".

Por último, ha subrayado que la Junta de Andalucía "cuenta con la colaboración del Gobierno de España para prestar apoyo al Gobierno regional en las medidas extraordinarias que hayan de poner en marcha para hacer frente a la sequía". En relación al trasvase de Alqueva, la ministra ha reconocido que la Junta "sí me lo planteó", pero "tengo la impresión de que es un desideratum que no termina de encajar con la realidad". "Formalmente, el trasvase ha sido rechazado por Portugal", donde, en palabras de Teresa Ribera, la propuesta ha causado "estupor". "No tiene recorrido", ha apostillado, desvelando que apuntó a la Junta la necesidad de trabajar "con rigor" y no en "una mala idea que acabaría contra un muro".