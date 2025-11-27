Gobierno defiende el "incremento continuo desde 2029" de las plantillas de las Fuerzas de Seguridad en Andalucía

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este jueves que "desde 2019" las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han experimentado "un incremento continuo" en "todas" las provincias andaluzas, que cuentan con "4.570 agentes más que en 2017", algo que "demuestra que con el Gobierno de Pedro Sánchez Andalucía tiene más policías y guardias civiles".

A través de un comunicado, Pedro Fernández ha asegurado que las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía durante su discurso en el debate del estado de la Comunidad, en el que advertía que reclama "a diario" al Gobierno de España los recursos que "hasta ahora no pone" para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "puedan combatir en igualdad de condiciones a las bandas mafiosas que manejan el narcotráfico" en esta comunidad autónoma, "faltan a la verdad y denotan un absoluto desconocimiento de este asunto".

El delegado del Gobierno ha continuado señalando que las palabras de Moreno en el Parlamento "parece que estén referidas a antes de julio 2018 cuando gobernaba Mariano Rajoy y no existía ninguna estrategia, ni plan específico contra el narcotráfico en Andalucía", apuntando que "está faltando a la verdad cuando dice que no hay recursos personales suficientes".

A este respecto, ha detallado que una de las primeras medidas adoptadas por Pedro Sánchez como presidente fue poner en marcha "una estrategia específica" contra los grupos criminales del narcotráfico, que incluye "medios personales y técnicos especializados de diferentes organismos estatales", como las Fuerzas de Seguridad, Agencia Tributaria y organismos judiciales, así como recursos económicos, en referencia al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que a su juicio "se ha convertido en un referente europeo en la lucha contra el narcotráfico".

El plan incluye "alianzas de trabajo y coordinación" con otros países. Así ocurre con la DEA estadounidense, Europol, MAOC, Gedim o con el reino de Marruecos, que "son muy importantes para atacar el entramado de grupos criminales internacionales".

De esta manera, ha afirmado que "antes de 2018 no existía nada" y que en la actualidad en Andalucía hay "más medios personales, con plantillas por encima del 90% y un refuerzo de 1.200 agentes mensuales" procedentes de las unidades policiales centrales o de otros territorios mediante procedimientos de adscripción temporal o de comisión de servicio.

Además, ha señalado que las plantillas están "más especializadas y formadas para atacar al narcotráfico y a sus estructuras logísticas y económicas" y que cuentan con "más medios técnicos de todo tipo", tanto marítimos y aéreos, y de "alta tecnología" y más recursos económicos, con hasta 160 millones de euros desde 2018 para ampliar los recursos, formación, equipamiento y plantillas.