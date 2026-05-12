El Gobierno destaca que ha invertido 600 millones en presas, más del 40% que en el periodo anterior

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GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destacado este martes que ha invertido 600 millones en presas, lo que supone "algo más del 40% que en el periodo anterior" y en las próximas diez infraestructuras de este tipo el Ejecutivo tiene previsto una inversión de 500 millones gracias al desarrollo del nuevo reglamento de seguridad de presas.

Así lo ha señalado este martes en Granada el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien también ha dicho de las presas españolas que son infraestructuras "perfectamente alineadas con la seguridad a nivel internacional".

Morán ha participado en la inauguración de las XIV Jornadas Españolas de Presas que organiza en la ciudad el Comité Nacional Español de Grandes Presas (Senacold), cuyo presidente, Carlos Granell ha comparecido ante los medios junto al secretario y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

El secretario de Medio Ambiente ha destacado la oportunidad que esta cita supone para el Ministerio de Transición Ecológica para dar cuenta de su recorrido respecto al mantenimiento, conservación e impulso de las presas, punto en el que ha destacado: "Son del orden de unos 600 millones de euros los invertidos a lo largo de este último periodo, pero con una previsión de inversión en el desarrollo del nuevo reglamento de seguridad de presas, que va a implicar que las diez próximas presas en las que se va a invertir en materia de adaptación, tenemos una previsión de aportación de unos 500 millones de euros".

A ello, ha sumado 26 millones de euros que se van a invertir en hacer un chequeo del conjunto de las presas que no son competencia de la Administración General del Estado (AGE).

Y es que el Estado tiene "unas 345 presas aproximadamente de las 1.090, casi 2.000 presas" que se consideran grandes presas en España, "y de esas 345 en las que el Ministerio ha venido invirtiendo esa cantidad, aproximadamente unos 600 millones de euros, que implica aproximadamente algo más del 40% más de inversión que en el periodo anterior".

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD

Para Morán, gracias a estas jornadas de grandes presas, se da un gran salto en términos de conocimiento para los próximos años en materia de seguridad y mantenimiento de presas. "Y de ahí seguirá el Ministerio tomando nota de todo aquello que significa modernización y capacidad de avance en relación con estas infraestructuras.

Cuestionado por la seguridad tras el paso del tren de borrascas, Morán ha dicho que estos fenómenos extremos a los cuales han mostrado que en España se cuenta "con un sistema muy robusto y, sobre todo, fundamentalmente, con un equipo de profesionales en el conjunto de las demarcaciones hidrográficas, pero también en las presas que no son titularidad de las administraciones".

Así, ha insistido en alabar que los profesionales "saben perfectamente cuál es su responsabilidad y son, en último término, quienes garantizan la seguridad de las presas en nuestro país", marco en el que también ha invitado a reflexionar siempre sobre la posibilidad de mejorar la capacidad de gestión, lo cual, ha dicho, es una obligación del conjunto de las administraciones y del sector.

"Hemos constatado que contamos con unas infraestructuras perfectamente alineadas con la seguridad a nivel internacional y con un equipo de profesionales que responden perfectamente a las obligaciones que tienen frente al conjunto de la sociedad", ha sentenciado el secretario de Estado de Medio Ambiente.