El gobierno local de Jaén pregunta a Junta y Gobierno por la ITI, de la que no se sabe "prácticamente nada"

Publicado 10/11/2018 17:18:57 CET

JAÉN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y viceportavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, Miguel Contreras (PP), ha instado este sábado a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España "a que nos informen de cómo va la Inversión Territorial Integrada (ITI)", de la que "no sabemos prácticamente nada", porque "desde hace meses lo único que han hecho es decidir el modelo de gobernanza, pero nada de inversión, que es lo que está ciudad necesita".

En un comunicado, Contreras ha agregado que "este proceso se ha paralizado y la ciudad de Jaén no se puede permitir dejar pasar estos fondos, ni retrasar la llegada de este dinero".

"No queremos pensar mal, pero es sospechoso que la Junta de Andalucía haya ralentizado este proceso y que a día de hoy no se haya avanzado en lo que respecta a llegada de fondos, por lo que la ITI sigue sin traer las inversiones. Y lo que es peor, sin concretar a qué sectores y actuaciones se aplicarían esos fondos", ha comentado Contreras.

El representante del gobierno local ha señalado que "la capital, una vez que salvamos el escollo que intentó la Junta de Andalucía de dejarla al margen de esta inversión, sigue esperando la propuesta inversora que palie en parte la deficiencia de inversiones públicas que tiene".

El viceportavoz del equipo de gobierno ha lamentado que "estamos a la espera de que la Junta y el Gobierno de España anuncien el reparto de esos fondos europeos". "Lo último que sabemos es que se aprobó ese modelo de gobernanza y a partir de ahí, todo paralizado", ha dicho Contreras, quien ha reiterado "la necesidad de que esa reprogramación de fondos europeos para dotar de contenido económico la ITI para la provincia de Jaén se haga ya".

"La ciudad de Jaén necesita y merece esas inversiones adicionales. Es fundamental que la ITI recoja el nodo logístico Jaén capital, inversiones para el Parque Empresarial Nuevo Jaén y los polígonos industriales de Jaén", ha dicho Contreras, quien ha recordado que, "desde el pasado mes de abril que el entonces Gobierno de España aprobó el documento del diagnóstico de la situación en la provincia de Jaén, nada se ha hecho ni se ha avanzado sobre la ITI".

"¿A qué esperan Pedro Sánchez y Susana Díaz para aprobar ese dinero extra procedente de la UE para la ciudad de Jaén? ¿Dónde han quedado todas las prisas que la Junta y el PSOE tenían cuando gobernaba el PP en España? ¿Ahora ya no hay prisa en aprobar la ITI?", se ha preguntado Contreras.

Además, ha instado al candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, y a los concejales del PSOE a que, "además de pedirle de forma surrealista al Ayuntamiento que asuma y pague competencias que le corresponden a la Junta de Andalucía, que le exijan a Pedro Sánchez que apruebe ya el reparto de la ITI porque mucho nos tememos que le estén preparando una treta a la capital".

"No nos fiamos del PSOE, ni de Pedro Sánchez, ni de Susana Díaz, y queremos que se apresuren en aprobar la ITI porque esta ciudad no puede seguir dejando pasar oportunidades", ha aseverado Contreras.

Además, ha apuntado que "otra sorpresa es que ahora el Gobierno de España parece que solo quiere ser el convidado de piedra en este tema de la ITI y no poner ni un solo euro", y ha avisado de que "desde el Ayuntamiento vamos a exigir que el Gobierno de España se quite de en medio en este asunto y no aporte nada".

Contreras ha recordado que "había un preacuerdo entre Junta de Andalucía y Estado cuando gobernaba el PP en el que ambas administraciones se comprometían a aportar fondos", y ha concluido preguntándose "por qué Pedro Sánchez ahora quiere volver a marginar a la ciudad de Jaén con el silencia cómplice de Julio Milán y Francisco Reyes".