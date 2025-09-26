Granada acoge la muestra 'Escultura, arte de ingenio', un viaje por la inventiva y la emoción

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia acoge estos días la exposición 'Escultura, arte de ingenio', que reúne a diez artistas contemporáneos nacidos en Granada o estrechamente vinculados a la ciudad en algún momento decisivo de sus trayectorias.

Todos ellos, con edades comprendidas entre los 28 y los 50 años, exploran desde la escultura estrategias narrativas compartidas y referencias comunes que han ido tejiendo en talleres, residencias y experiencias colectivas.

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha inaugurado la exposición junto al comisario de la misma, Óscar Alonso, y varios artistas que han participado con sus obras. Podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026 de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, y domingos y festivos, de 11,00 a 14,00 horas.

Caracuel ha destacado la importancia de esta propuesta, indicando que "es un homenaje a la vitalidad creativa de Granada y a una generación de artistas que, sin renunciar a la experimentación formal, dialogan con nuestro presente a través de narrativas complejas y sugerentes.

'Escultura, arte de ingenio' demuestra que la escultura contemporánea sigue siendo un lenguaje vivo, capaz de tender puentes entre disciplinas y emociones". Además, la diputada ha remarcado que "el Palacio de los Condes de Gabia vuelve a convertirse en un espacio de referencia para la creación contemporánea.

Por su parte, el comisario de la muestra ha detallado que "en esta exposición contamos con grandes artistas que tienen una capacidad, a nivel formal, de organizar las formas con una apariencia muy sucinta, a veces recurriendo a una manufactura muy disimulada y en muchos casos bastante fría. Todo ello da pie, paradójicamente, a ese arte de ingenio de contar elementos de contenido muy profundos, de mucha sensibilidad y de mucha piel".

SOBRE LA MUESTRA

La exposición reúne a diez artistas contemporáneos nacidos en Granada o estrechamente vinculados a la ciudad. El dúo Alegría y Piñero, Elena Vicente Herranz, Roberto Urbano, Javier Map, Pablo Capitán del Río, Álvaro Albaladalejo, Fernando G.Méndez, Natalia Domínguez, Timsam Harding y Hodei Herreros.

El proyecto plantea un recorrido por una generación que asume el potencial expresivo y descriptivo de las imágenes, incorporando metodologías y códigos de disciplinas como la literatura, la música, la física, la psicología o la arquitectura.

Sus obras, de apariencia contenida e incluso industrial, encierran significados, referencias y emociones profundas, proponiendo al visitante un juego de paradojas y cifrados ingeniosos que evocan el conceptismo barroco.