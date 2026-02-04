Granada capital, con desprendimientos en el Barranco y el Fargue, vigila la crecida del cauce de ríos

Reunión del Cecopal presidido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo - AYUNTAMIENTO

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha informado este miércoles de que "no se han producido incidencias destacables" por el temporal en la capital granadina esta pasada noche, salvo dos desprendimientos puntuales, uno en el Barranco del Abogado y otro en la carretera del Fargue, sin necesidad de cortar la vía. El Ayuntamiento mantiene un dispositivo de vigilancia especial por posibles nuevos hechos similares y ante la crecida de los cauces de sus ríos, en especial el Genil a su paso por la ciudad.

Sobre los desprendimientos, ha detallado que la línea 7 del bus urbano, que conecta con El Fargue, mantiene su servicio con normalidad. Ambos puntos se encuentran atendidos por Policía Local, Bomberos y Protección Civil, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

La ciudad afronta el paso de la borrasca Leonardo tras una noche de normalidad, sin incidencias de gravedad y con todos los operativos municipales activados y coordinados desde las 00,00 horas de este miércoles, momento en el que la Agencia Estatal de Meteorología activaba el aviso naranja por lluvias persistentes y vientos, que se mantiene activo en toda la provincia a excepción de en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, donde es amarillo.

La alcaldesa de Granada ha señalado que "está lloviendo, pero hasta el momento esa lluvia no ha provocado ninguna incidencia reseñable ni inundaciones", subrayando que la jornada ha comenzado "con una situación de relativa normalidad, siendo la lluvia la protagonista".

Carazo ha explicado que, tras la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) cuya constitución se acordaba este pasado martes por el paso de la borrasca Leonardo, se mantiene un seguimiento permanente y preventivo por parte de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, en coordinación con otras administraciones.

En este sentido, ha destacado que "durante la pasada noche la centralita de la Policía Local ha recibido 57 llamadas, una cifra inferior a la de otros días, lo que demuestra que, a pesar de la lluvia, las incidencias han sido escasas". El dispositivo municipal mantiene bajo vigilancia permanente los cauces del Genil y del Darro, con especial atención a la desembocadura entre ambos, así como el Paseo de la Fuente de la Bicha.

También se controlan zonas potencialmente inundables, con vallado y previsión de corte de túneles si fuera necesario. En total, se encuentran monitorizados cerca de 14 puntos sensibles, incluidos túneles y pasos subterráneos, con la colaboración de la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua, Emasagra, y Protección Civil, además de una vigilancia reforzada en cruces estratégicos de la ciudad.

PIDEN NO APROXIMARSE A LOS RÍOS

Desde este pasado martes, ha precisado Carazo, "se está realizando un trabajo real y constante en ambos ríos, el Darro y el Genil, con presencia de Policía Local y Protección Civil", ha indicado la alcaldesa, quien ha insistido en la recomendación de no aproximarse a los cauces. Asimismo, se está actuando sobre árboles caídos o inclinados con riesgo potencial.

Para ello, el Ayuntamiento ha desplegado el servicio municipal de Parques y Jardines, con 127 profesionales activos y una previsión de hasta 190 trabajadores a lo largo del día para atender el mantenimiento de espacios urbanos y edificios municipales. Respecto a los recursos hídricos, la alcaldesa ha señalado que no se registran incidencias en la red y que se mantiene una especial atención a la captación de agua para garantizar los niveles de turbidez.

El río Genil presenta un caudal aproximado de 33 metros cúbicos por segundo. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, conforme a la información facilitada por el Ayuntamiento de Granada, el embalse de Canales se sitúa al 45 por ciento de su capacidad, con el desembalse detenido, mientras que el de Quéntar se encuentra en torno al 80 por ciento, manteniéndose estable "el régimen de resguardo".

Carazo ha incidido en el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, "que está siguiendo las recomendaciones oficiales", lo que ha provocado una reducción significativa del tráfico y ha sido clave para evitar incidencias. En este sentido, ha recordado que la suspensión de las clases presenciales y la recomendación del teletrabajo han sido determinantes para reducir la movilidad.