Granada desarrollará un "proyecto innovador" de impulso a la economía circular en el sector turístico

GRANADA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada ha sido seleccionada por Segittur, entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas, para la implantación de un "proyecto innovador de impulso a la economía circular en el sector turístico", una iniciativa que "refuerza la apuesta de la ciudad por un modelo de desarrollo sostenible, competitivo y alineado con las estrategias verdes europeas y nacionales".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la ciudad, que forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y cuenta con la distinción de DTI Adherido desde 2021, avanza así en su compromiso con un "turismo responsable, capaz de generar prosperidad económica respetando los límites ambientales y sociales del territorio".

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, ha destacado que este proyecto "sitúa a Granada en la vanguardia del turismo sostenible en España, reforzando su posición como destino que entiende la sostenibilidad no solo como un valor ambiental, sino como una palanca real de competitividad, innovación y calidad".

En concreto, el objetivo principal del proyecto es la elaboración de una hoja de ruta específica para Granada como destino turístico que permita integrar criterios de economía circular en su planificación y "facilitar la implantación de medidas concretas en empresas, entidades y recursos turísticos de la ciudad".

Para ello, el proyecto se desarrolla en dos líneas de trabajo complementarias. Por un lado, la elaboración de un diagnóstico del estado actual de Granada en materia de circularidad, realizado a través de un Grupo Motor integrado por representantes del Ayuntamiento, Segittur y agentes públicos y privados "clave del sector turístico y económico local". Por otro, la realización de entrevistas y un proceso de mentorización en economía circular a diez entidades de la ciudad.

Al hilo, Ferreira ha indicado que "todos estos procesos confluirán en una hoja de ruta final que nos podrá servir de modelo para la implantación de la circularidad entre todos los agentes del sector turístico del destino".

En contexto, la primera sesión de trabajo del proyecto se ha celebrado esta semana en el Cuarto Real de Santo Domingo con varias mesas temáticas centradas en ámbitos estratégicos como agua y residuos, energía y movilidad, consumo responsable y oferta turística sostenible y en la que han participado los integrantes del Grupo Motor del proyecto.

En este sentido, el concejal ha subrayado que Granada cuenta con una "base sólida" en sostenibilidad, fruto del trabajo desarrollado en los últimos años, y que este proyecto "nos permite ordenar, reforzar y proyectar ese esfuerzo de una forma coordinada con el sector turístico". Asimismo, ha señalado que la hoja de ruta resultante "será una herramienta práctica para ayudar a empresas y entidades a avanzar hacia modelos más eficientes, responsables y alineados con las expectativas del visitante actual".

Por ello, ha enmarcado este nuevo proyecto piloto realizado de la mano de Segittur dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), un instrumento global de planificación impulsado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene como objetivo "transformar los destinos turísticos hacia un modelo más sostenible, resiliente y competitivo", integrando criterios ambientales, sociales y económicos y promoviendo la transición verde y digital del turismo, en línea con los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible de la Unión Europea.

De hecho, desde Segittur se ha valorado el "exitoso trabajo previo" desarrollado por Granada en este sentido y todo el camino recorrido en materia de sostenibilidad y economía circular, factores que han sido determinantes para su selección en este proyecto piloto junto a las ciudades de Denia, Menorca y Oviedo.

También integrada dentro de este plan, y desarrollada a través de una subvención de 1,9 millones de euros de los fondos NextGenerationEU, Granada está trabajando en una Plataforma Inteligente de Destinos (PID), cuyo propósito es "modernizar y digitalizar el sector turístico de la ciudad mediante la integración de tecnologías avanzadas". Esta plataforma desempeña, según ha remarcado Ferreira, "un papel clave" en la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, ya que proporciona "una infraestructura muy avanzada que refuerza la competitividad turística de Granada y el desarrollo económico de la ciudad".

Para ello, esta plataforma permitirá la transformación digital del turismo cultural y patrimonial, la medición y análisis del impacto turístico en tiempo real, la gestión eficiente y sostenible del turismo, la promoción de Granada "como un destino de referencia en la enseñanza del español y la organización de eventos y la mejora de la percepción del visitante con experiencias mucho más personalizadas y enriquecedoras".

"El turismo del futuro pasa por construir destinos que sepan crecer de forma equilibrada, generando empleo y oportunidades sin comprometer su patrimonio ni su calidad de vida, y Granada quiere liderar ese modelo", ha apostillado el edil.