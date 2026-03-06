Granada distingue la labor profesional de sus bomberos en la festividad de su patrón

Acto de entrega de medallas a bomberos. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Granada ha celebrado este viernes la festividad de su patrón, San Juan de Dios, con su tradicional acto de entrega de medallas y felicitaciones públicas a los bomberos que este año se han distinguido por su labor profesional.

En un solemne acto celebrado en el Carmen de los Mártires tras la Eucaristía en San Juan de Dios, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado la "dedicación, entrega, lealtad y vocación de servicio público" de un cuerpo que, con su labor diaria, "trabaja para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los granadinos".

Durante su intervención, la regidora ha trasladado su gratitud a los hombres y mujeres que conforman el cuerpo del SPEIS de Granada.

"Las distinciones que entregamos hoy son mucho más que un reconocimiento. Son el reflejo de una vida dedicada al servicio público, de horas de trabajo cuando los demás descansan y de toma de decisiones en las situaciones más complicadas y exigentes y siempre con un objetivo claro: proteger la seguridad de todos los ciudadanos incluso cuando ello suponga poner en riesgo la propia", ha aseverado la regidora.

Este año han recibido la Medalla de Oro con distintivo Blanco por su jubilación en el cuerpo un total de ocho bomberos; mientras que cinco bomberos han sido condecorados con la Medalla de Oro con distintivo Rojo/Verde por cumplir 25 años de servicio activo.

"Entre todos sumáis miles de intervenciones en unas condiciones que demasiadas veces se vuelven tremendamente exigentes y decisivas y que seguro os han puesto a prueba en este tiempo", ha afirmado.

Junto a estas, también se han concedido felicitaciones públicas a la Brigada B Norte por su certera actuación en el incendio de la fábrica de aceite de Pinos Puente este verano y a todos los miembros del servicio que intervinieron durante el incendio de especial gravedad que tuvo lugar en Camino de Ronda con Calle Séneca en abril del año pasado.

Ello con un especial guiño a todos los cuerpos especiales y todos los cuerpos de especialización que forman parte del servicio por la importante labor de coordinación y de actuación específica que realizan: GREPS, UNIBUL, GRAFOR, Rescate de accidentes de tráfico, Incendios confinados y Riesgos tecnológicos.

Junto a estos reconocimientos, también se han concedido felicitaciones públicas a personas o colectivos no pertenecientes al cuerpo de Bomberos que hayan prestado una especial colaboración o asistencia al mismo.