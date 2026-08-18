Granada eleva a emergencia el plan municipal tras los terremotos con nueve daños de entidad y siete calles cortadas

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha informado de que los cuatro terremotos de magnitud 4 o superior registrados este martes en la capital granadina y su área metropolitana han obligado a elevar la fase de preemergencia a fase de emergencia, situación operativa 1, del plan municipal, después de que los seísmos hayan dejado tres heridos muy leves, que han tenido que ser hospitalizados, y siete calles cortadas por la "caída de cascotes o de algún elemento de las fachadas de edificios", como consecuencia de nueve daños de "entidad".

En un audio remitido a los medios tras mantener la segunda reunión del Comité Asesor de Riesgos Sísmicos, que preside y coordina el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, la alcaldesa ha recordado que la primera reunión se celebró el pasado sábado, 15 de agosto, tras registrarse un primer movimiento sísmico de magnitud 4,8, que inicialmente fue registrado como 5.

Además, la primera edil ha indicado que va a firmar un decreto para elevar la fase de preemergencia a fase de emergencia, situación operativa 1, con el objetivo de "multiplicar aún más la atención, la información y ofrecer la máxima tranquilidad a los ciudadanos". En este contexto, ha incidido en que la diferencia entre ambas fases "no es grande, pero sí supone volcar un número mayor de recursos".

MÁS DE 450 LLAMADAS REGISTRADAS

Carazo ha señalado que, tras registrarse el primer terremoto de este martes, a las 10,39 horas, recibieron "un número muy importante de llamadas y de avisos". En concreto, la centralita de la Policía Local registró 229 llamadas, mientras que el cuerpo de bomberos recibió 168 y el 092, otras 61.

En cuanto a la gestión de las incidencias, ha indicado que "lo primero que hemos hecho ha sido atender las mismas, priorizar el orden y la importancia de esas llamadas y desplazar bomberos, Policía Local, Protección Civil, los técnicos municipales del área de Urbanismo y de Mantenimiento, para detectar esas circunstancias, evaluarlas y poder tomar medidas y decisiones".

Hasta el momento, fruto de esas llamadas se han detectado "nueve daños de entidad", que han obligado a cortar siete calles de la ciudad granadina: Baden Powell, Navas, Moral de la Magdalena, San Matías, San Rafael, Alóndiga y Puentezuelas. La mayor parte de estos daños se debe a "la caída de cascotes o de algún elemento de las fachadas de edificios".

En concreto, se ha registrado un desprendimiento de un ascensor en la calle Domingo Puente Martín; un derrumbe en la fachada de un edificio antiguo en la calle Moral de la Magdalena; la caída de parte de la fachada del pabellón Mulafem, en la calle Torre de la Pólvora; daños en la chimenea de Fermasa, que han llevado al cierre del parque Baden Powell; un desprendimiento de la fachada en el número 29 de la calle Navas; la caída de un muro de la parte superior de una azotea en un edificio de la calle Tenerife; daños en la fachada del número 13 de la avenida de Don Bosco, y otro desprendimiento de fachada en la calle Juan Echevarría.

Ante esta situación, la primera edil ha asegurado que se está trabajando en estos siete espacios como puntos prioritarios y ha subrayado que "la prioridad está en evaluar esos daños, la situación de esos edificios y viviendas afectadas que han ocasionado desprendimientos y derrumbes de cascotes".

En este sentido, ha incidido en que "llueve sobre mojado" después de las tareas realizadas a partir del día 15. Así, ha explicado que el Ayuntamiento cuenta con una aplicación desarrollada junto al Colegio de Arquitectos que permite conocer la situación de cada uno de los edificios revisados desde entonces, que están siendo inspeccionados de nuevo este martes, dando prioridad a los que han provocado los cortes de esas siete calles y que han sido detectados como los nueve daños de mayor gravedad, aunque "sin dañar a la estructura de los mismos".

"LA ALHAMBRA HA RESISTIDO A LO LARGO DE LA HISTORIA"

En este contexto, ha asegurado que en el conjunto de la Alhambra se están evaluando posibles daños, aunque ha hecho hincapié en que "La Alhambra resiste, ha venido resistiendo a lo largo de la historia". No obstante, ha indicado que el conjunto monumental permanece cerrado al público como medida de seguridad. Respecto a los edificios sanitarios, ha señalado que "el único cierre" corresponde al Centro de Salud del Zaidín, debido a desprendimientos en el tejado y el techo, mientras que el resto de centros están funcionando con "normalidad".

Asimismo, ha indicado que se está ofreciendo información personalizada en la oficina de atención al ciudadano habilitada en el Centro Cívico del Zaidín, que "se ha visto desbordada". Por ello, ha pedido a la ciudadanía "mantener la calma, la tranquilidad, con una situación de normalidad en las viviendas y en edificios si no se han visto dañados en su estructura", y ha insistido en que "es importante quedarse en casa".

Además, Carazo ha informado de que la Policía Local se verá reforzada y contará durante la tarde de este martes con un total de 16 patrullas, mientras que durante la noche habrá diez patrullas, con un servicio también reforzado respecto a una jornada habitual en la ciudad.

Por último, ha agradecido el trabajo de todos los servicios municipales desplegados, así como de Protección Civil, Bomberos y Policía Local, y del área de Urbanismo, cuyos técnicos han participado en las revisiones de los edificios, "algunos de ellos incorporándose antes de tiempo de sus vacaciones para atender esta situación". También ha agradecido la colaboración de los voluntarios, de los dos colegios profesionales, de Abogados y Arquitectos, y del Gobierno andaluz.