Granada recuepra el antiguo botellódromo con dos instalaciones como primer espacio deportivo de la Capitalidad 2031

El Ayuntamiento ha culminado la construcción de dos nuevas pistas deportivas en el antiguo botellódromo, un espacio que llevaba años en desuso y que el equipo de gobierno recupera ahora para la ciudad como primer espacio deportivo de la Capitalildad 2031 - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha culminado la construcción de dos nuevas pistas deportivas en el antiguo botellódromo, un espacio que llevaba años en desuso y que el equipo de gobierno recupera ahora para la ciudad "como primer espacio deportivo de la Capitalidad Granada 2031 para impulsar el deporte en los barrios, como punto de encuentro para el ocio saludable y la práctica deportiva", tal y como ha subrayado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

La regidora ha trasladado que "la red de pistas que vamos a llevar a todos los barrios, a través del programa 'Conéctate al Deporte', van a contener el logo de Granada 2031, sumándose el proyecto de la Capitalidad para que pertenezca al legado cultural que queda en la ciudad y para que los jóvenes conozcan el proyecto de manera y sean partícipes de un proyecto que encarna los valores europeos de inclusión, vida saludable y sostenible que persigue este plan municipal de deporte".

Esta actuación, que ha contado con una inversión de 90.000 euros, dota al distrito Ronda de nuevos equipamientos deportivos públicos, dando respuesta a las demandas vecinales y al crecimiento de la práctica deportiva en la zona. El proyecto contempla dos pistas, una de baloncesto y otra de fútbol sala, diseñadas con resinas mineralizadas antideslizantes y con una estética innovadora que convierte este espacio en un entorno atractivo, especialmente para los más jóvenes.

"Seguimos avanzando en nuestro compromiso de acercar el deporte a todos los barrios y de recuperar espacios urbanos para ponerlos al servicio de los granadinos"., ha destacado la alcaldesa, quien ha subrayado que "apostamos por una ciudad que fomente hábitos de vida saludables, que promueva la convivencia y que ofrezca oportunidades de ocio alternativo para nuestros jóvenes".

Estas nuevas instalaciones se enmarcan en el proyecto municipal 'Conéctate al Deporte', una iniciativa que ya ha permitido la creación de espacios similares en enclaves como el Parque Tico Medina, el Parque Miguel Ríos, la Bola de Oro o el Cerrillo de Maracena, consolidando una red de equipamientos deportivos de proximidad en todos los distritos de la ciudad.

"Estamos construyendo una Granada más activa, más saludable y más cohesionada, donde el deporte sale a la calle y se convierte en un elemento de unión y de dinamización de nuestros barrios", ha añadido la regidora.

Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es la intervención artística de Play In Colors, una iniciativa internacional que ha transformado espacios deportivos urbanos en distintas ciudades del mundo y que ha trabajado para entidades como Google o LaLiga. Su propuesta aporta un fuerte componente visual y creativo que mejorará el paisaje urbano de la zona.

La actuación se desarrolla en el marco de una colaboración público-privada en la que participa la empresa granadina Estaciones ASC, sumando esfuerzos para ofrecer a la ciudadanía nuevos espacios para la práctica deportiva al aire libre.

El Ayuntamiento de Granada prevé, además, la puesta en marcha durante este año 2026 de diez nuevas instalaciones deportivas con este mismo concepto en todos los distritos de la capital, lo que permitirá alcanzar un total de 15 espacios completamente renovados antes de final de año.

A ello se sumará, antes del verano, el lanzamiento de una aplicación móvil que regulará el uso de estas instalaciones y permitirá a los ciudadanos inscribirse de forma gratuita en competiciones espontáneas, fomentando así la práctica deportiva fuera de los espacios convencionales.

"El objetivo es claro: recuperar el deporte en la calle, reducir el sedentarismo y ofrecer alternativas saludables frente al uso excesivo de pantallas, especialmente entre niños y jóvenes", ha concluido la alcaldesa.

Por su parte, el propietario de ASC Estaciones de Servicio, Manuel Quesada, ha querido destacar su compromiso con el deporte base granadino como parte de su forma de entender el impacto en el entorno. "En ASC creemos en la importancia del deporte como motor de valores, convivencia y desarrollo, especialmente entre los más jóvenes. Por eso apoyamos iniciativas que fomentan la actividad física y el crecimiento personal desde las primeras etapas", ha señalado.