Granada se reivindica como territorio de festivales enuna nueva exposición de la Feria del Libro

Inauguración de la exposición 'Granada de Festival' - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Granada ha inaugurado este viernes desde la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada la exposición 'Granada de festival", una muestra que pone de relieve la vitalidad cultural de la ciudad y su provincia a través de uno de sus formatos más dinámicos: los festivales y ferias.

Han intervenido Poli Servián, de Fundación Caja Rural, y Alfonso Salazar y Antonio Caba, de la organización de la Feria del Libro y directores de festivales invitados.

La exposición reúne más de 40 iniciativas en la capital y a cerca de 50 en el conjunto de la provincia, ofreciendo una panorámica representativa --aunque no exhaustiva-- del ecosistema cultural granadino.

Las propuestas se presentan ordenadas cronológicamente según su año de fundación, lo que permite trazar una evolución histórica del fenómeno festivalero en el territorio.

El recorrido otorga un lugar destacado al festival más longevo, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que celebra este año su 75 edición, así como a la riqueza cultural de la provincia en su conjunto.

A continuación, se agrupan los festivales con más de dos décadas de trayectoria --en su mayoría surgidos en el siglo XX--, mientras que las iniciativas más recientes se presentan en formatos de menor escala.

La muestra, promovida por la Feria del Libro de Granada con el apoyo de la Fundación Caja Rural Granada, se despliega a lo largo de cerca de 40 metros lineales de paneles informativos, acompañados de objetos, folletos y materiales diversos procedentes de los festivales representados.

Este planteamiento permite al visitante no solo conocer los datos esenciales de cada evento, sino también acercarse a su identidad y singularidad.

Entre los festivales destacados figuran el Festival Internacional de Jazz de Granada (46), la propia Feria del Libro de Granada (44), Zaidín Rock (44), el Festival Internacional de Tango de Granada (38), el Salón del Cómic de Granada (32), el Festival Jóvenes Realizadores (32), los Encuentros Manuel de Falla (32), el Festival Internacional de Poesía (22) o propuestas más recientes como Granada Noir (12), Desgranando Ciencia (11), TIFGranada (11), Gravite (8) o Granada Sound (14), entre muchas otras.

Asimismo, la exposición incorpora la amplia nómina de festivales de la provincia, celebrados en municipios como Alhama de Granada, Almuñécar, Guadix, Loja, Motril o Santa Fe, evidenciando el arraigo y la diversidad de estas iniciativas en todo el territorio.

Algunos de estos eventos cuentan con una larga trayectoria y gran reconocimiento, como el Festival de Música de Alhama de Granada (60 ediciones) o el Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe (31 ediciones).

'Granada de Festival' nace con vocación de continuidad y como primer paso hacia la creación de una red que conecte y refuerce estas iniciativas culturales, contribuyendo a consolidar la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea en 2031.

La organización subraya en voz de Alfonso Salazar que "debido a la dificultad de recopilar información completa, han quedado fuera algunas propuestas y que en aplicación de criterios de limitación de espacio y de naturaleza, no figuran relevantes como programaciones estables o actividades puntuales".

"Por ello, la muestra se plantea como una aproximación representativa, a la espera de futuros desarrollos más exhaustivos en el marco del proyecto de Capitalidad Cultural".

En su intervención, Poli Servián recordó que, como ya es tradición en el marco de la Feria del Libro, Fundación Caja Rural Granada impulsa esta muestra, este año está dedicada a los festivales, una de las señas de identidad de la cultura granadina.

"Granada un escenario vivo en el que la cultura se manifiesta a cada paso en forma de festival. Cada año se celebran más de 90 festivales y es un orgullo señalar que, desde Fundación Caja Rural Granada, apoyamos más del 35% de los que tienen lugar en la capital, así como alrededor de una veintena en la provincia".

En este sentido, destacó el respaldo de Fundación a la propia Feria del Libro, así como a otros eventos como el Festival Internacional de Música y Danza, los festivales de Poesía, Tango, Jazz, Jóvenes Realizadores o el TIF.

Además, subrayó proyectos propios de Fundación, como el ciclo de conciertos didácticos Caja de Música, con el que "acercamos los sonidos del mundo a los escolares desde hace más de 20 años, en colaboración con Open Cultura".

La exposición podrá visitarse desde este viernes 17 de abril, durante la celebración de la Feria del Libro de Granada excluidas las mañanas laborables y hasta el día 3 de mayo.