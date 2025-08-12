Granada renueva la distinción como Destino Turístico Inteligente y mejora un 42% su puntuación desde 2021

Archivo - Turistas por las calles de Granada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada ha renovado oficialmente su distinción como Destino Turístico Inteligente Adherido (DTI), un reconocimiento otorgado por Segittur, entidad dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.

Esta distinción avala el compromiso del Ayuntamiento de Granada "con un modelo turístico planificado, sostenible y equilibrado, que pone en el centro el bienestar de los residentes y mejora la experiencia de los visitantes que recibe", han precisado desde el Consistorio en una nota.

Según han indicado, la renovación se ha llevado a cabo a través de la Plataforma DTI, el sistema oficial de evaluación y gestión que permite medir el grado de avance de los destinos en base a los cinco ejes estratégicos del modelo, según la metodología estatal promovida por la Secretaría de Estado de Turismo.

El distintivo tiene una validez de dos años, hasta julio de 2027, periodo durante el cual el Ayuntamiento "continuará implementando mejoras para seguir avanzando hacia la excelencia turística", según han asegurado.

"Estamos enormemente satisfechos. Este reconocimiento es un respaldo a la gestión que desde el equipo de Gobierno se está haciendo en la búsqueda de un turismo de calidad y excelencia, que prime el bienestar de granadinos y visitantes", ha manifestado el concejal de Turismo, Juan Ramón Ferreira.

El edil ha puesto en valor la mejora de Granada en el modelo DTI como "una hoja de ruta clara hacia un turismo más moderno, inclusivo y respetuoso".

Desde el Ayuntamiento han indicado que el informe diagnóstico constata una evolución muy positiva del destino, que ha pasado del 34,8% de cumplimiento en 2021 al 49,5% en 2025, un crecimiento del 42% que consolida el trabajo técnico del Ayuntamiento y de los agentes implicados.

El eje mejor valorado ha sido Sostenibilidad, con un 63,8% de cumplimiento, seguido por Innovación (49,1%), Tecnología (47,0%), Accesibilidad (32,9%) y Gobernanza (32,3%).

"Con este reconocimiento se valora el desarrollo de un modelo turístico sostenible, equilibrado y para todos, conjugando el desarrollo lógico de un destino turístico, pero que mira por los granadinos y también por los visitantes que recibe", ha añadido el concejal.

En este punto, Ferreira ha subrayado la importancia del desarrollo turístico "como motor económico, pero también como política pública sensible al entorno y a las personas".

Granada forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde 2021, y con esta renovación "consolida su compromiso con los principios de innovación, sostenibilidad, accesibilidad, gobernanza y tecnología".

Como parte de la distinción otorgada, el Ayuntamiento podrá utilizar el distintivo oficial DTI Adherido en soportes institucionales y materiales de promoción turística, conforme al manual gráfico oficial de Segittur. Con este avance, Granada consolida su presencia en la Red DTI y mantiene su compromiso con los cinco pilares del modelo.

Para concluir, han indicado que la meta para los próximos años "es seguir implementando mejoras que permitan superar el 80% de cumplimiento y obtener la distinción plena como Destino Turístico Inteligente".