Granada suspende actividades no esenciales, cierra instalaciones y restringe acceso a zonas de riesgo

GRANADA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha decretado para este miércoles la suspensión de actividades no esenciales, el cierre de instalaciones municipales, parques y jardines, así como el teletrabajo para todos los trabajadores municipales que no desempeñen tareas esenciales.

El consistorio ha activado el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia/ situación operativa 0 ante la previsión de fuertes lluvias que ha motivado el aviso naranja para este miércoles y el posible incremento del caudal del río Genil a su paso por la ciudad, también a cuenta de los desembalses de la presa de Canales y Quéntar.

De hecho, se ha señalizado y restringido el acceso en las áreas próximas a los cauces de los ríos y puntos de riesgo, entre otras medidas de prevención.

Estas decisiones se han tomado tras la celebración de la reunión telemática con la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y de una segunda reunión en el propio Ayuntamiento para la Coordinación de Emergencias, presidida por la alcaldesa, Marifrán Carazo, y con la participación de los jefes de la Policía Local y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

Tras el encuentro, la alcaldesa ha procedido a la firma del decreto que dispone la activación del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (PLAMIGra) en fase de emergencia / situación operativa 0.

Asimismo, se ha determinado la constitución del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) bajo la dirección de la alcaldesa y con el objetivo de coordinar las actuaciones de los servicios municipales y, en caso de necesidad, su integración en el sistema de coordinación autonómico.

Durante el encuentro se acordado igualmente la movilización de los servicios municipales competentes con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y minimizar posibles incidencias, así como establecer dispositivos de señalización, balizamientos y, en su caso, restricción de accesos en las áreas próximas al cauce del río y puntos de riesgo.

Entre las medidas se encuentran actuaciones preventivas de balizamiento de las zonas que permiten el acceso al cauce del río Genil a su paso por la ciudad de Granada, a la vez que se ha activado la unidad especializada de rescate en riadas y la atención Permanente de Policía Local y Protección Civil en el entorno del río.

PERSONAS SIN HOGAR

Como medida para proteger a la población más vulnerable, el Consistorio ha decidido volver a activar el recurso extraordinario para personas sin hogar con la apertura del Polideportivo Paquillo Fernández desde las 22,00 horas de este martes.

Por otra parte, se ha comunicado a todos los trabajadores municipales, a excepción de aquellos que desempeñan servicios esenciales, la realización de teletrabajo en la jornada de mañana.

Por otra parte, han quedado suspendidas todas las actividades municipales no esenciales, así como el cierre de instalaciones educativas, deportivas y de competencia municipal y también todos los parques y jardines durante la jornada del miércoles.

De igual manera, la Empresa Municipal de Aguas, Emasagra, ha activado el dispositivo de control y prevención ante la llegada de las borrascas coordinado por el Centro de Inteligencia del Agua y Crisis Climática de Granada y su Área Metropolitana, situado en la estación de Lancha del Genil.

Este dispositivo permite monitorizar en tiempo real la red de alcantarillado y especialmente la red en pasos inferiores y zonas inundables y la gestión de incidencias.

Respecto al servicio de limpieza, se ha aprobado un dispositivo especial que cuenta con una retroexcavadora para intervenir ante posibles movimientos de tierra, dos cubos de 8.000 litros de aspiración para actuar de inmediato en caso de acumulaciones de agua críticas. También se han identificado las tareas de limpieza de imbornales y alcantarillado.

La alcaldesa ha señalado que la prioridad del Ayuntamiento es "anticiparse y actuar con prudencia ante situaciones meteorológicas adversas, coordinando todos los recursos municipales para proteger a las personas y a los espacios públicos".

Asimismo, ha informado de que coordinará personalmente el seguimiento y la supervisión de la respuesta ante cualquier incidencia desde el Centro Coordinador de Emergencias, desde donde se mantendrá un contacto permanente con los servicios de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y el resto de áreas operativas. El Ayuntamiento de Granada mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales en las principales redes sociales.

Desde el Consistorio se recomienda mantener la cautela y evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de serlo, hacerlo en transporte público; asimismo, se desaconseja acercarse a los cauces de los ríos.