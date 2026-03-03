La GRX Flamenca contará con 33 diseñadores y 15 desfiles en el Carmen de los Mártires de Granada

Presentación de la GRX Flamenca. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y los responsables de Granada Design Lab ha presentado este martes GRX Flamenca 2026, que reunirá a 33 diseñadores y ofrecerá 15 desfiles durante los próximos 14 y 15 de marzo en el Carmen de los Mártires.

La iniciativa está organizada por Granada Design Lab junto a la Diputación de Granada y 'Sabor Granada', y cuenta con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Granada y de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo de Granada, Antonio Díaz, ha destacado la relevancia de este evento "que sitúa a Granada en el corazón de la moda flamenca, apostando por consolidarlo como un espacio integral para impulsar un sector de la moda que es puro ADN andaluz".

Junto a ello ha anunciado la futura puesta en marcha de un Plan Estratégico de la Moda granadina que se llamará 'Granada de Moda'.

Además, Díaz ha subrayado el respaldo de la institución provincial a través de la marca 'Sabor Granada', señalando que apoyan este evento porque está "completamente alineado" con los objetivos de "visibilidad y puesta en valor de lo mejor de nuestra tierra".

Para el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez, "este es un evento que ya forma parte esencial del calendario cultural de nuestra provincia y que vuelve a poner de manifiesto la fuerza, la creatividad y la identidad de la moda flamenca hecha en Andalucía".

Rodríguez ha afirmado que este año, la Pasarela Flamenca cuenta con el apoyo económico de la Consejería de Turismo, "un respaldo fundamental que reconoce que la moda es también un motor turístico, un sector que genera empleo, atrae visitantes y enriquece la oferta cultural y turística de nuestro destino".

Ha recordado, además, que "la Junta impulsa un plan pionero para el sector de la moda, que incluye por primera vez una línea de ayudas específicas destinadas a diseñadores, a la participación en eventos nacionales e internacionales y a la organización de desfiles".

GRX Flamenca nace como una propuesta que recoge el testigo de la Pasarela Flamenca de Granada y que da un paso más allá para convertirse en una plataforma integral de promoción e impulso del sector.

Se ha concebido como un espacio estratégico para fortalecer la industria de la moda flamenca en Granada y en toda Andalucía, aunando creatividad, negocio, proyección exterior y generación de oportunidades.

"Con GRX Flamenca queremos demostrar que la moda flamenca de Granada y Andalucía es una industria viva que evoluciona constantemente", han asegurado Nila Piñero y Antonio Gutiérrez, responsables de Granada Design Lab.

Según han explicado, el evento persigue promocionar la moda flamenca, impulsar el talento granadino y andaluz, fomentar la participación de artesanos y empresas vinculadas al sector, y generar un impacto transversal en la cultura, el turismo y la economía de la ciudad y la provincia.

Además de los 15 desfiles programados, el evento contará con zonas de exposición comercial y espacios de networking para artesanos y empresas. A lo largo de las dos jornadas, GRX Flamenca aspira a superar las cifras de asistencia de la pasada edición, que congregó a más de 5.000 personas.

PARTICIPANTES

GRX Flamenca 2026 reunirá a diseñadores consagrados procedentes de toda Andalucía, con trayectorias consolidadas y capacidad para marcar las tendencias actuales del sector.

Entre ellos, se encuentran Pedro Béjar, Javier García, Antonio Gutiérrez, Gil Ortiz, Javier Galván, Luis Fernández, Con T D Touché, Alejandro Andana, Rocío Muñoz, Nuria Carmona, Rebeca Moda Flamenca, Ana Martínez y Noemí Villanueva.

El evento también apuesta decididamente por los nuevos talentos con la participación de diseñadores emergentes como Alejandro Gordillo y Paola Rojas, que representan el relevo generacional y la innovación dentro de la moda flamenca andaluza.

Junto a ellos, participarán artesanos y empresas vinculadas a los complementos y la artesanía flamenca.

Entre ellos, figuran La Gitanilla Rubia, Las Granadas de María, Javier Angulo, Ana Lanas, Trafalgar Complementos, Laura Portal, Complementos Mayahuel y Macarena y Olé.

PROGRAMA

La programación arrancará el sábado 14 de marzo, a las 12,00 horas, con el Desfile Concurso Nóveles. A las 13,30 horas, se desarrollará el Desfile Emergentes, con las propuestas de Alejandro Gordillo, Paola Rojas y Artelaurita.

La jornada continuará, a las 14,30 horas, con los desfiles de Javier García y Pedro Béjar.

Por la tarde, a las 17,00 horas, será el turno de Rocío Muñoz; a las 18,00 horas, desfilará Nuria Carmona; a las 19,00 horas, presentará su colección Antonio Gutiérrez; y a las 20,30 horas, se celebrará el desfile 'Destino Andalucía', con las propuestas de José Galván, Gil Ortiz y Luis Fernández.

El domingo 15 de marzo, la actividad comenzará a las 12,30 horas con el desfile de Rebeca Moda Flamenca. A las 13,30 horas, será el turno de Alejandro Andana y Con T D Touché.

Ya por la tarde, a las 17,00 horas, desfilará Nara by Ana Martínez; a las 18,00 horas, lo hará Noemí Villanueva; y a las 19,00 horas, el evento se cerrará con un desfile solidario a beneficio de las 'Vocalías de Caridad de la Semana Santa de Granada'.