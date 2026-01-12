Guadix (Granada) ultima el arreglo de un socavón de la plaza de la Catedral sobre un antiguo refugio de la Guerra Civil

Archivo - Catedral de Guadix, en imagen de archivo - ODISUR - Archivo

GUADIX (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Guadix (Granada) ultima la reparación que va a llevar a cabo tras la aparición de un socavón en la plaza de la Catedral accitana sobre un antiguo refugio subterráneo de la época de la Guerra Civil, el cual no ha sufrido daños estructurales.

Fuentes municipales han detallado a Europa Press que el arreglo, que contempla la eliminación del socavón y el posterior hormigonado, en una zona que ha sido debidamente señalizada y acordonada para evitar accidentes, está previsto para este martes.

Tras ceder el terreno, al parecer a consecuencia de filtraciones por las últimas lluvias, los técnicos municipales inspeccionaron la zona el pasado viernes, y revisaron el antiguo refugio, comprobando que no se había derrumbado, lo cual habría complicado el arreglo que se va a implementar.