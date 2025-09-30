Más de 60 agentes participan en una operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Baena (Córdoba)

Archivo - Guardia Civil en Baena. - GUARDIA CIVIL - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil desarrolla desde primeras horas de este martes una macrooperación contra el narcotráfico en el barrio de San Pedro del municipio cordobés de Baena.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en este operativo se prevén varias detenciones, así como el registro de distintos inmuebles.

Para las labores se han desplegado más de 60 agentes de la Benemérita, con un helicóptero, grupos de seguridad y la Unidad de Seguridad Ciudadana, junto a otras patrullas.