La Guardia Civil destruye un proyectil de la Guerra Civil localizado en Hinojosa del Duque (Córdoba)

Proyectil de la Guerra Civil localizado en Hinojosa del Duque. - GUARDIA CIVIL

HINOJSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha procedido a la destrucción de un proyectil de artillería, usado durante la Guerra Civil, que había sido localizado previamente en una zona de dehesa, ubicada en el término municipal de Hinojosa del Duque (Córdoba) y que forma parte de un coto de caza.

Según ha informado la Benemérita en una nota, el Instituto Armado tuvo conocimiento del hallazgo a través de un aviso recibido en el Puesto de la Guardia Civil de la localidad hinojoseña, por lo que varios agentes se personaron en el lugar indicado y localizaron el objeto visualmente, señalizando y acordonando así la zona, para seguridad de terceras personas.

Inmediatamente después, la Guardia Civil dio aviso a los técnicos especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax-NRBQ) de la Comandancia de Sevilla, que se desplazaron al mencionado municipio, y confirmaron que se trataba de un proyectil de 105 milímetros, con espoleta, modelo 24, con una carga de trilita de 1.495 gramos, de los empleados por el ejército español a partir del año 1924 y que, ahora, ha sido destruido de forma segura y controlada en el mismo lugar de su hallazgo.

La Guardia Civil recomienda que, ante el hallazgo de este tipo de artefactos, no se manipulen, ni se muevan, ya que, aunque por su aspecto exterior puedan parecer viejos y oxidados, el mecanismo de activación podría estar en perfectas condiciones, así como el explosivo que llevan en su interior. Por lo que la actuación correcta es señalar debidamente su ubicación y poner inmediatamente los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, a través del teléfono 062.