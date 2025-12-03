La Guardia Civil de Granada rescata a dos personas en la montaña durante el pasado fin de semana

Archivo - Imagen del Greim de Guardia Civil. Archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos varones durante el pasado fin de semana, uno de ellos un montañero de 54 años que sufrió una caída en la zona del Barranco de San Juan, en Güéjar Sierra; y otro de 49 años se desorientó en la zona del Morrón del Mediodía, en el término municipal de Aldeire.

El pasado sábado, agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Granada, recibieron aviso a través de la Central de Emergencias de la Junta de Andalucía, el 112, de que un montañero había sufrido una caída y había resbalado por una pendiente helada en el Barranco de San Juan.

Alertaban asimismo de que era probable, por las características del accidente que hubiese sufrido alguna fractura. Se activó de inmediato tanto al GREIM como a la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada, que acudieron al rescate del montañero.

Tras localizar la ubicación del herido, los pilotos de la Guardia Civil dejaron a los especialistas del GREIM en una zona próxima al mismo, teniendo que recorrer el resto del trayecto a pie.

Los guardias civiles comprobaron que el herido presentaba una fractura en una pierna, por lo que tras realizarle los primeros auxilios, lo introdujeron en la camilla y desde allí al helicóptero, que logró aproximarse hasta la ubicación del herido realizando un apoyo parcial del patín en la ladera.

El accidentado fue evacuado hasta la helisuperficie del Centro Coordinador 112 de Granada, y transferido a servicios médicos.

Durante la tarde del domingo, recibieron un nuevo aviso. En esta ocasión se trataba de un senderista que se encontraba desorientado, debido a las condiciones meteorológicas del lugar, en la zona conocida como Morrón del Mediodía, en el término municipal de Aldeire.

En un primer momento los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña trataron de darle las indicaciones vía telefónica para que pudiese encontrar el camino de vuelta hasta el Puerto de La Ragua, lugar de inicio de la ruta y donde había dejado estacionado su vehículo.

Si bien logra llegar hasta el primer punto indicado por los guardias civiles, estos pronto se dan cuenta de que no va a poder continuar el trayecto que le falta únicamente con indicaciones telefónicas, por lo que los especialistas deciden desplazarse hasta el lugar donde se encuentra para rescatarlo, indicándole que permanezca en el lugar hasta su llegada.

Ya de madrugada, los especialistas del GREIM llegaron hasta el lugar donde les esperaba esta persona, en el Morrón de Sanjuanero, y tras darle bebida caliente y comprobar que, aunque presentaba una leve hipotermia, se encontraba en condiciones de realizar la bajada, comenzaron el descenso.

Tras una hora y media de recorrido, llegaron hasta el lugar donde se encontraban los vehículos y esta persona pudo regresar a casa sin necesidad de asistencia médica.