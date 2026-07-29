La Guardia Civil inaugura las nuevas dependencias de la Intervención de Armas de Pozoblanco (Córdoba)

Asistentes a la puesta en funcionamiento de las nuevas dependencias de la Intervención de Armas de la Guardia Civil en Pozoblanco. - GUARDIA CIVIL

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha puesto en funcionamiento las nuevas dependencias de la Intervención de Armas del acuartelamiento de Pozoblanco, unas instalaciones que permitirán ofrecer un servicio más moderno, accesible y eficiente a los ciudadanos de la comarca de Los Pedroches.

El acto de inauguración ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, acompañada por el teniente coronel jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Emilio Muñoz, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, quienes, junto a otros mandos de la Guardia Civil y miembros de la intervención de armas de Pozoblanco, han conocido de primera mano las características de las nuevas instalaciones.

Al respecto, han destacado la importancia de esta actuación, "que permitirá ofrecer una atención más cómoda, accesible y eficaz a los ciudadanos, al tiempo que contribuye a modernizar las infraestructuras de la Guardia Civil y reforzar la calidad del servicio público que presta".

La actuación se ha llevado a cabo en virtud de la encomienda de gestión suscrita entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Pozoblanco, en el marco de la colaboración existente entre ambas administraciones para la mejora de las infraestructuras de la Guardia Civil.

La obra, financiada con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ha supuesto una inversión de 33.879,68 euros y ha permitido adecuar un edificio independiente destinado a albergar el servicio de Intervención de Armas y Explosivos.

CARACTERÍSTICAS

El inmueble cuenta con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados y dispone de un acceso independiente y plenamente accesible desde la vía pública por la calle Doctor Cabrera, mediante una rampa adaptada que facilita el acceso de todas las personas usuarias, especialmente de aquellas con movilidad reducida, sin necesidad de acceder al interior del acuartelamiento.

Las nuevas dependencias se distribuyen de forma funcional y albergan dos oficinas, una sala de espera para la atención al público, un archivo, un armero, un cuarto de baño y zonas comunes, mejorando tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones de trabajo del personal de la Guardia Civil destinado en esta especialidad.

La Intervención de Armas y Explosivos de Pozoblanco presta servicio a los ciudadanos de 15 municipios de la comarca de Los Pedroches, desarrollando funciones relacionadas con la expedición y renovación de licencias de armas, autorizaciones en materia de armas y explosivos, depósito y custodia de armas, inspecciones, revistas y control del cumplimiento de la normativa vigente.

Con la puesta en funcionamiento de estas nuevas dependencias, la Guardia Civil reafirma su "compromiso con la mejora continua de sus infraestructuras y con la prestación de un servicio público de calidad, cercano y adaptado a las necesidades de los ciudadanos, fortaleciendo la atención que se ofrece desde la Intervención de Armas a los vecinos de Pozoblanco y del conjunto de la comarca de Los Pedroches".