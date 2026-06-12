La Guardia Civil investiga a cuatro personas por robos de cable de alumbrado público en varios municipios de Jaén

Archivo - Agentes de un equipo Roca de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el robo y receptación de cableado del alumbrado público en varios municipios de la provincia de Jaén, con un perjuicio económico superior a los 90.000 euros en costes de reposición.

En concreto, la operación Kualalumpur ha permitido el esclarecimiento de doce delitos de hurto de cableado eléctrico cometidos en Baeza, Carboneros, Espeluy, Linares, Sorihuela del Guadalimar, Beas de Segura, Úbeda, Torreperogil y Baños de la Encina, sin que se descarte el esclarecimiento de nuevos hechos relacionados, según ha informado este viernes en Instituto Armado.

Además, la operación, desarrollada por los equipos ROCA de Baeza y Beas de Segura, se ha saldado con la localización de más de 550 kilogramos del cobre sustraído en una empresa de reciclaje de la provincia de Murcia.

Dos personas han sido investigadas como presuntas autoras de delitos de hurto por la sustracción del cableado y otras por un delito de receptación relacionado con la recepción y gestión del material sustraído, gerentes de dos empresas de reciclaje ubicadas en la provincia de Jaén.

Las diligencias instruidas, según ha precisado la Guardia Civil, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.