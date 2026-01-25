Guardia Civil realiza dos rescates en las inmediaciones de La Peña del Toro (Granada) por el temporal

La Guardia Civil de Granada realiza dos rescates por el temporal del sábado. - GUARDIA CIVIL GRANADA

GRANADA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha realizado dos rescates con motivo del temporal en la jornada de este pasado sábado, ambos en las inmediaciones de La Peña del Toro, en Sierra Seca, zona que pertenece al Parque Natural de la Sierra de Castril y está dentro del término municipal de Húescar.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, sobre las 9,20 horas del sábado la Central de Emergencias de la Junta de Andalucía, el 112, informaba a la Guardia Civil que una familia de tres adultos y un menor de once años habían quedado atrapados con su vehículo en la nieve la tarde anterior cuando se dirigían al refugio Prado del Conde y "tuvieron que pasar la noche sin agua ni comida".

Ante tales circunstancias, se activó inmediatamente a la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada, junto a dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) que se trasladaron al lugar. Las situación meteorológica dificultó y retrasó "considerablemente" la salida de los agentes hacia el lugar.

En concreto, un cielo muy cubierto, mucho viento y temperaturas bajo cero condicionaron a los pilotos a realizar maniobras de vuelo que no comprometieran la congelación de las palas del helicoptero y a tomar alturas superiores a las habituales buscando visibilidad entre las nubes. Al llegar, los agentes del Greim, descendieron hasta la zona donde a pie --dado el paso limitado-- localizaron el vehículo con los cuatro ocupantes en "buenas condiciones de salud".

Todos ellos fueron evacuados en el helicoptero en dos portes, acompañados en todo momento por los especialistas, hasta el helipuerto de La Noguera. Lugar donde contaron con el apoyo de una patrulla del Puesto de Huéscar y otra del Puesto de La Puebla de Don Fadrique.

El segundo rescate continuó tras informar la familia rescatada anterior que desconocían el paradero de otra familia con la que habían quedado en el refugio de Prado del Conde. Esta segunda familia había salido horas antes hacia este punto de encuentro y no pudieron contactar ante la falta de cobertura de la zona.

Seguidamente, los dos agentes del Greim, ante la imposibilidad de aproximación al refugio por medios aéreos --dada la complicada meteorología-- se trasladaron a pie unos tres kilómetros hasta localizar dos vehículos atascados en la nieve con siete personas, entre las que se encontraban dos menores de 12 y 15 años y un adulto de 60 años con problemas físicos que le impedían caminar adecuadamente.

Los especialistas necesitaron abrir huella de paso en el camino de vuelta, con una altura de nieve que oscilaba entre los 30 y 50 centímetros, con bastantes zonas de hielo y ventisqueros, que junto a la fuerte ventisca y la indisposición física de la persona mayor para caminar, dificultó y ralentizó la vuelta hasta la zona de evacuación por la Unidad Aérea. El traslado de las siete personas requirió de tres portes y en principio no fue necesario el traslado para la atención en un centro médico de ningún rescatado.

Por otro lado, sobre las 13,00 horas, la Central de Emergencias de la Junta de Andalucía, el 112, informó de nuevo a la Guardia Civil que una familia con un niño de once años con un esguince de tobillo, con motivo de realizar una actividad deportiva en la nieve, por la zona de La Calahorra, necesitaba ayuda.

La coordinación de los agentes del Greim con la familia, la Central Operativa de Servicios y el Centro Operativo de Tráfico, permitió el auxilio y acompañamiento por carretera para su evacuación al centro sanitario, por una patrulla del Destacamento de Tráfico de Guadix.

En este sentido, la Guardia Civil ha insistido en "la importancia de planificar adecuadamente las actividades en la naturaleza, con responsabilidad y precaución y sin subestimar el esfuerzo físico necesario, especialmente ante la alerta previa por fenómenos meteorológicos adversos", para así, "prevenir situaciones de riesgo que puedan requerir una intervención de emergencia".