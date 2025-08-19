La Guardia Civil sorprende y detiene cuando huía al presunto ladrón de una vivienda en Montilla (Córdoba)

Un guardia civil , junto a su coche patrulla, en uno de los accesos a Montilla. - GUARDIA CIVIL

MONTILLA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Montilla (Córdoba) a un hombre como presunto autor de un delito de robo en grado de tentativa en el interior de una vivienda y al que sorprendió cuando trataba de huir por la terraza contigua a la vivienda a la que supuestamente había accedido para robar.

En concreto y según ha informado la Benemérita en una nota, la Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado 6 de agosto, a través de la colaboración ciudadana, de que una persona había sido vista escalando una fachada de una vivienda de dos plantas ubicada en una calle de Montilla.

Inmediatamente, agentes del Instituto Armado se trasladaron al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, resultando que, para acceder al inmueble, en cuyo interior al parecer se encontraba el presunto delincuente, los guardias civiles tuvieron que escalar la fachada, ya que los propietarios se encontraban ausentes.

Una vez en la terraza del inmueble, los guardias civiles localizaron al presunto autor del intento de robo en la terraza contigua a la vivienda en cuestión, donde se había ocultado cuando pretendía huir de los agentes, los cuales procedieron a su detención, como presunto autor de un delito de tentativa de robo con escalo. El detenido, fruto de la rápida actuación de la Guardia Civil, no logró sustraer ningún efecto del interior de la vivienda.