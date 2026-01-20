Habilitado un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba)

Los Reyes Felipe VI y Letiziasaludan a vecinos de Adamuz en una visita realizada tras el accidente. En la imagen, el párroco de la localidad, Rafael Prados. - Joaquin Corchero - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Habilitado un equipo de sacerdotes para atender a las víctimas del accidente ferroviario en el término municipal de Adamuz (Córdoba). Los presbíteros estarán en el centro cívico de Poniente Sur "ofreciendo una atención permanente a quien lo necesite y siendo un punto de apoyo para las familias de las víctimas, un lugar donde la desesperación y la espera hacen mella en busca de cualquier indicio sobre el paradero de sus seres queridos".

Los sacerdotes Leopoldo Rivero, Francisco J. Granados y Manuel Sánchez han querido desplazarse hasta allí y permanecer en una sala habilitada para recibir "con privacidad" a todas aquellas personas que necesitan atención espiritual y escucha. "La Iglesia se pone al servicio de la atención espiritual tan necesaria en este momento", asegura Leopoldo Rivero y ha recogido la Diócesis cordobesa en una nota de prensa.

Los tres se quedarán en el Centro Cívico de Poniente Sur durante todo el día y, además, está previsto que a lo largo de la jornada se sumen también otros sacerdotes con el objetivo de "consolar y apoyar" a las víctimas de este "brutal" accidente ferroviario. "Con la atención de los psicólogos, derivarán a las familias que lo necesiten a los sacerdotes para poder estar con ellas, acompañarlos y orar para que sientan el calor, la cercanía y el consuelo", subraya Leopoldo Rivero.

En otro orden de cosas, el párroco de Adamuz ha saludado este martes a los Reyes de España en su visita a la zona del siniestro para conocer de primera mano lo ocurrido y mostrar su apoyo a las víctimas y sus familiares.

A su llegada a la localidad, han sido recibidos por las autoridades, afectados y personas que han colaborado en la asistencia a las víctimas, entre las que se encontraban el sacerdote y párroco de la localidad, Rafael Prados, quien ha podido saludar a los Reyes de España.