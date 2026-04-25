Hacemos Córdoba afea "inacción" del gobierno municipal al inicio de mayo y sin "alternativas al botellón"

Archivo - El portavoz del grupo municipal Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha afeado que "llegamos un año más al mayo festivo y no se ha hecho absolutamente nada" en materia de prevención y "alternativas al botellón", pese a los compromisos anunciados por el equipo de gobierno tras los "graves hechos ocurridos en 2025, cuando el apuñalamiento de un joven en El Arenal motivó la creación de una mesa específica para abordar esta problemática".

Tal y como ha concretado la formación en una nota, la Mesa del Botellón lleva sin reunirse desde febrero de 2025, lo que supone "más de un año de absoluta parálisis de un órgano que se presentó como clave para dar respuesta a un problema social y de convivencia que requiere trabajo continuado y medidas reales".

En esta línea, Hacemos Córdoba ha criticado que el gobierno municipal "haya dejado caer" este espacio de coordinación, en el que participan las delegaciones de Juventud, Educación, Salud Pública y Fiestas y Tradiciones, y que tenía como finalidad impulsar alternativas de ocio saludables, campañas de concienciación y actuaciones preventivas en centros educativos y redes sociales.

"La realidad es que no se ha desarrollado ni una sola medida efectiva, ni campañas visibles, ni propuestas de ocio alternativo para la juventud", han señalado desde el grupo municipal, que ha acusado al alcalde de "gobernar a golpe de titular sin seguimiento ni compromiso real con los problemas de la ciudad".

En contexto, la coalición ha advertido de la "especial preocupación" por el inicio del mayo festivo cordobés, un periodo de gran actividad social en el que el fenómeno del botellón se intensifica. "Comienzan todas las fiestas sin que el Ayuntamiento haya hecho absolutamente nada, ni en prevención, ni en educación, ni en ofrecer alternativas de ocio", han apostillado.

Asimismo, han señalado que el Ayuntamiento anunció en su momento campañas informativas sobre limpieza, reciclaje y consumo de alcohol, así como actividades formativas en centros educativos y redes sociales, pero "ninguna de estas iniciativas se ha llegado a materializar".

En suma, Hacemos Córdoba ha exigido la "reactivación inmediata" de la Mesa del Botellón y la puesta en marcha urgente de medidas "reales y eficaces". "No se puede seguir ignorando un problema que afecta a la convivencia y a la juventud de nuestra ciudad", han concluido.