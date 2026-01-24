Hacemos Córdoba agradece la labor de los servicios de emergencia y de las empresas públicas en Adamuz (Córdoba)

Juan Hidalgo, durante la visita que ha girado a las instalaciones del servicio de Protección Civil. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha querido trasladar públicamente su "agradecimiento y reconocimiento a los servicios de emergencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, Policía Local, Protección Civil, el sistema sanitario público y también a las empresas públicas, entre ellas las municipales Emacsa y Aucorsa, por el apoyo prestado en la emergencia vivida en Adamuz (Córdoba) tras el trágico choque de dos trenes que ha costado la vida a 45 personas".

A este respecto y a través de una nota, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha afirmado que "estamos atravesando un momento de enorme dolor y creemos que es justo reconocer el trabajo colectivo, profesional y humano que se ha realizado en Adamuz. Los servicios públicos y las empresas públicas han estado a la altura en una situación extremadamente complicada".

Desde el grupo municipal han subrayado que "lo vivido en Adamuz vuelve a poner de manifiesto la importancia de contar con servicios públicos fuertes, bien organizados y cuidados, especialmente cuando se trata de responder ante emergencias de gran magnitud".

En este contexto, Hacemos Córdoba se ha reunido con parte del grupo de voluntarios de Protección Civil y han visitado las instalaciones del servicio, constatando la existencia de "graves deficiencias en la conservación, organización y salvaguarda del material, que es de titularidad pública".

"Hablamos de recursos que son de toda la ciudadanía y que no están siendo inventariados, ordenados ni conservados de manera adecuada, lo que dificulta enormemente la labor del grupo de voluntarios", según han señalado desde el grupo municipal.

Estas deficiencias, según han recalcado desde Hacemos Córdoba, "no son atribuibles al voluntariado, que presta un servicio esencial de manera altruista, sino que son responsabilidad directa del jefe del Grupo de Voluntariado, encargado de la gestión, supervisión y mantenimiento del material".

Así, "la falta de inventario y de control provoca que no se sepa con certeza qué recursos hay disponibles, ni en qué condiciones se encuentran. Esto está perjudicando gravemente el funcionamiento del servicio, incluyendo desfibriladores que no han pasado la revisión correspondiente y otro material que se encuentra en mal estado".

Hacemos Córdoba ha advertido también de la existencia de "deficiencias en la gestión del equipamiento que pueden afectar a la seguridad, como problemas en la conservación del material o posibles sobrecargas eléctricas. No se trata de alarmar, sino de señalar una realidad que debe corregirse de inmediato para garantizar que, cuando se produce una emergencia, existen las condiciones materiales necesarias para actuar con seguridad y eficacia".

Ante esta situación, Hacemos Córdoba considera necesario que el gobierno municipal del PP "asuma su responsabilidad y actúe de manera decidida. El Ayuntamiento no puede ponerse de perfil, el delegado de Seguridad es conocedor de esta situación, debe intervenir ante la descoordinación existente y promover el cambio en la Jefatura del Grupo de Voluntariado, para que el servicio funcione correctamente".

El grupo municipal, por último, ha reclamado "una implicación directa del equipo gobierno y de la Alcaldía" para poner fin a una situación que califican de "insostenible", señalando que Protección Civil "es un servicio esencial para la ciudad, algo que ha quedado demostrado tras la tragedia de Adamuz, y resulta especialmente grave que, además, este servicio haya sufrido una reducción presupuestaria cercana al 8%, cuando lo que necesita es más apoyo, más recursos y una gestión responsable".