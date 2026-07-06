Hacemos Córdoba exige al gobierno municipal que "cumpla los acuerdos para proteger cines de verano y garantice futuro"

Imagen del cine de verano Fuenseca de Córdoba. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Juan Hidalgo, ha informado este lunes de que defenderá en el Pleno Ordinario del jueves una moción para exigir al gobierno municipal que "cumpla los acuerdos aprobados por unanimidad en octubre de 2023 para proteger los cines de verano y garantizar su continuidad como espacios culturales y patrimoniales de la ciudad".

En una rueda de prensa, el portavoz ha anunciado además el apoyo de Hacemos a la plataforma SOS Cines de Verano, que se presentará este martes a las puertas del Consistorio y de la que forman parte asociaciones vecinales, gestores culturales, entidades sociales y personas a título individual.

"Esta moción nace del trabajo conjunto con el movimiento vecinal y el sector cultural porque la defensa de los cines de verano es una causa de ciudad", ha dicho, para apuntar que "es un patrimonio único que forma parte de la identidad de Córdoba y que merece ser protegido".

El concejal ha recordado que "el Pleno ya aprobó por unanimidad en octubre de 2023 una moción que contemplaba, entre otras medidas, impulsar la declaración de los cines de verano como Bien de Interés Cultural (BIC)", pero ha criticado que, "desde entonces, el Ayuntamiento se ha quedado de brazos cruzados".

"Han pasado casi tres años y el gobierno municipal no ha hecho prácticamente nada", ha lamentado, para señalar que "hoy estamos viendo las consecuencias de esa falta de gestión y de la ausencia de voluntad política para proteger estos espacios".

LOS PUNTOS

La iniciativa de Hacemos Córdoba reclama "el cumplimiento íntegro de los acuerdos adoptados en 2023" y exige iniciar de manera "urgente" los trámites administrativos y jurídicos para la adquisición pública de las parcelas e inmuebles donde se ubican los cines de verano, destinando una partida presupuestaria específica tanto para su compra como para las obras de conservación, accesibilidad y adecuación necesarias para garantizar su reapertura.

Asimismo, la moción insta al Ayuntamiento a remitir "de forma urgente" a la Junta de Andalucía toda la documentación técnica necesaria para avanzar en la declaración de estos espacios como Bien de Interés Cultural y propone la creación de una mesa de trabajo en la que participen el movimiento vecinal y el tejido cultural para diseñar tanto la programación cinematográfica estival como los usos sociales y culturales que puedan desarrollarse durante el resto del año.

Hidalgo también ha criticado "la iniciativa anunciada por el PP para plantear otros usos para estos espacios, como refugios climáticos", al considerar que supone "desviar el debate" de la cuestión principal. "No vamos a apoyar una moción que pretende cambiar la función de unos espacios cuyo valor reside precisamente en seguir siendo cines de verano", ha aclarado.

En este sentido, ha manifestado que "lo primero es protegerlos, recuperarlos y garantizar su continuidad". "Todo lo demás es intentar tapar la falta de gestión del gobierno municipal", ha afirmado, a la vez que ha cuestionado "la gestión realizada por el equipo de gobierno en torno a la renuncia al derecho de tanteo y retracto sobre uno de estos inmuebles".

A su juicio, "el PP está completamente desnortado en este asunto; ha actuado de forma chapucera, hasta el punto de tramitar mediante un decreto de Alcaldía una decisión que, conforme a la normativa, debía haberse adoptado mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno Local". "Eso demuestra el desorden con el que están gestionando un asunto tan importante para la ciudad", ha subrayado.

La moción contará además con la participación de la plataforma SOS Cines de Verano durante el Pleno, dentro del turno de participación ciudadana, donde trasladará "la necesidad de preservar estos espacios emblemáticos". Desde Hacemos confían en que el resto de grupos municipales respalden una iniciativa que "busca garantizar la protección definitiva de uno de los elementos más singulares del patrimonio cultural cordobés".