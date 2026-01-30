Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en una cala de Torrenueva Costa (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en la mañana de este viernes en una cala cercana a la playa de la Joya, en Torrenueva Costa (Granada).

Fuentes del 112 han informado a Europa Press de que se ha recibido una llamada a las 12,10 horas de un particular que decía haberse encontrado el cuerpo de un varón en una zona de rocas entre la playa de la Joya y el Peñón de Jolúcar.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil, servicios sanitarios, Salvamento, Policía Local, Bomberos y Policía Nacional, que se ha hecho cargo de investigar los hechos.