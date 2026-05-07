Herido tras quedar atrapado bajo un camión en una zona de un cortijo junto a la N-432 en Córdoba

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón, cuya identidad, ni edad han trascendido hasta el momento, ha resultado herido este jueves tras quedar atrapado bajo un camión en una zona de un cortijo junto a la carretera N-432 en el término de la capital cordobesa.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar sobre las 08,45 horas, cuando han alertado del varón atrapado antes de llegar a un desguace, próximo a Córdoba, por causas que ahora se investigan.

A la zona se han trasladado los agentes de la Policía Nacional y Local, así como los bomeros y los facultativos sanitarios del 061, que han evacuado al hombre herido a un centro hospitalario.