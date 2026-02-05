Herido tras quedar sepultado por un muro caído por los efectos del agua y el viento

Derrumbe de un muro en Puebla de Don Fadrique - GUARDIA CIVIL

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido con politraumatismos tras quedar sepultado por un muro que se ha venido abajo en Puebla de Don Fadrique, en el norte de la provincia de Granada, a causa de los desperfectos acumulados por las lluvias persistentes y el viento de los últimos días con el temporal.

Fuentes municipales y del servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía han detallado a Europa Press que los hechos han ocurrido sobre las 17,00 horas de este jueves en la calle Ángel de este municipio de la comarca de Huéscar.

Testigos refirieron al 112 que se había venido abajo un muro, quedando sepultado un joven. El servicio coordinador dependiente de Presidencia de la Junta dio aviso a Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local y sanitarios, que, con vecinos, rescataron al herido, que ha sido trasladado a un centro médico en un helicóptero del 061.

Al parecer, la tapia, construida con piedra, habría cedido a la altura de una puerta metálica cuando el hombre habría ido a refugiarse del viento tras aparcar su vehículo. Los servicios municipales han colaborado en las tareas de rescate en la zona tras ser avisados por los vecinos, ha detallado a Europa Press el alcalde de Puebla de Don Fadrique, Jesús Fernández.

La lluvia en este extremo norte de la provincia de Granada no ha caído de forma dañina como en otras comarcas, ha apuntado el regidor, si bien, tras varios días de precipitaciones persistentes y viento, los efectos del temporal se dejan ver en forma de derrumbes o árboles caídos, ha agregado Fernández.