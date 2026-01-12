Herido un trabajador tras recibir una descarga eléctrica en una torre de alta tensión en Benamejí (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de dos camiones de bomberos del Consorcio de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 70 años ha resultado herido tras recibir una descarga eléctrica cuando trabajaba en una torre de alta tensión en Benamejí (Córdoba), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

El teléfono 112 ha atendido sobre las 18,00 horas una llamada de socorro que solicitaba rescate y asistencia sanitaria para un hombre que había recibido una descarga eléctrica cuando trabajaba en un poste de alta tensión situado a doce metros de altura en el diseminado Alcachófares Altos, en el paraje Dehesa Boyal.

La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Lucena, a la Guardia Civil y a la Policía Local, así como a la empresa suministradora de electricidad.

Fuentes de los Bomberos han informado que el hombre se encontraba atrapado en una torre de alta tensión tras sufrir una descarga de unos 25.000 voltios. Efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento han utilizado un vehículo autoescala para evacuar al herido, que había quedado asegurado por el arnés. Han intervenido cinco bomberos y tres vehículos.

El herido ha sido evacuado al Hospital Reina Sofía, sin que hayan trascendido más datos de su estado, aunque según han indicado los bomberos, el hombre estaba consciente.

Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.