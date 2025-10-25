La Hermandad del Rocío de Granada se adhiere a la candidatura de la provincia para Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Granada, Alfredo Alcalde, en la firma de la adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultural 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hermano mayor de la Hermandad de Gloria de Nuestra Señora del Rocío de Granada, Alfredo Alcalde Cuerva, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, han formalizado la adhesión de la Hermandad a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

Así lo ha emitido el Consistorio local en una nota, que ha detallado que desde hace más de cuarenta años, la Hermandad del Rocío de Granada constituye un "referente espiritual, cultural y social, no solo en la capital sino también en toda Andalucía Oriental", donde fue la primera hermandad rociera en fundarse.

Al hilo, con más de 800 hermanos y una "intensa agenda de actividades", la corporación peregrina cada año hasta la aldea del Rocío y organiza "cultos, convivencias, pregones y acciones de caridad" que forman parte del calendario de la ciudad.

Según ha concretado el Ayuntamiento, la Hermandad ha reforzado especialmente su papel como agente cultural y social en los dos últimos años mediante la colaboración con la Administración de Granada en la recuperación de la figura del Heraldo Real, una cita que cada 3 de enero "llena de ilusión las calles para que los niños puedan entregar personalmente sus cartas a los Reyes Magos", consolidándose como un acto festivo "de referencia" en la ciudad.

La alcaldesa de Granada ha destacado que la Hermandad del Rocío "encarna cómo las tradiciones religiosas y populares forman parte de la identidad cultural de Granada", y cómo pueden proyectarse como "una riqueza compartida hacia Europa" en el marco de Granada 2031.

Por su parte, Carazo ha apuntado que la Hermandad "es cultura, es devoción y es servicio", y ha estimado que Granada 2031 ofrece la oportunidad de mostrar cómo las raíces populares se transforman en futuro, "abriendo caminos de convivencia, fraternidad y creación cultural".

Con esta adhesión, el Consistorio ha añadido que la candidatura de Granada 2031 suma a una institución que "aúna tradición devocional, identidad popular, compromiso social y dinamización cultural", y se fortalece con un "testimonio vivo de la religiosidad popular y de su capacidad para generar cohesión ciudadana y proyección internacional".