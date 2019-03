Hidalgo (PP) destaca la "apuesta" de la Junta por las "más de 20.000" mujeres rurales en la provincia de Jaén

Publicado 17/03/2019 18:38:08 CET

La diputada autonómica y vocal de la Comisión de Agricultura del

PP de Jaén, Ángela Hidalgo, ha señalado este domingo que más de

20.000 mujeres en la provincia se verán beneficiadas de la elaboración del Estatuto de la Mujer Rural, una "apuesta" de la Junta de Andalucía.

Hidalgo ha expuesto en una nota de prensa que esta medida es "una prioridad del Partido Popular" que busca "potenciar este sector de la sociedad que lo tiene doblemente difícil", ya que "son mujeres y además viven en zonas rurales".

A su juicio, esta medida "será muy buena para esta provincia" en la que por su extensión hay muchos pueblos rurales que sufren despoblación y donde "la mujer encuentra un panorama difícil para entrar en el mundo laboral".

La parlamentaria jiennense ha recordado que solo el 23% de los

empleados en el sector agrario en la provincia, según datos

publicados por Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), son mujeres, y que el 38% de los peones agrícolas que trabajan en huertas, invernaderos, viveros o jardines son mujeres.

Una cifra "muy similar" a la del resto de Andalucía, donde sólo un 25,5% de mujeres trabajan en el sector agrícola y sólo el 23% son empresarias, unos porcentajes para Hidalgo "son la clara evidencia de que las desigualdades en el medio son más pronunciadas y difíciles de superar" y de que la crisis económica "ha supuesto un repunte de las mismas".

Así pues, ha explicado que a un año para finalizar la aplicación del I Plan de Igualdad que se aprobó en 2016 y que tiene como horizonte el 2020 la Junta se encuentra con "muchísimo trabajo que hacer". "No sabemos a qué se ha dedicado el Partido Socialista en sus casi 40 años de gobierno en Andalucía, pero desde luego no ha sido en velar por el futuro de los andaluces, y en particular de las mujeres", ha enfatizado, tras subrayar que las cifras publicadas por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en relación a las mujeres rurales, "son exactamente las mismas que las del año anterior", lo que significa que "los socialistas han tenido el plan guardado en un cajón".

Como ha detallado la popular, este plan tiene como objetivos

conseguir que las mujeres participen cada vez más como docentes y

alumnas, el impulso a la entrada en el mercado de trabajo agrario y pesquero incorporando criterios de valoración que priorizan a las mujeres, apoyar el movimiento asociativo y las redes de mujeres, la modificación de las bases reguladoras de las ayudas del sector pesquero, fomentar la presencia y participación de las mujeres en los órganos de decisión, la inclusión de la perspectiva de género en los procedimiento o la formación del personal en materia de igualdad, entre otras medidas.

Por todo ello, la dirigente popular ha valorado las medidas de Crespoo ya que "es muy importante que ahora sea el Gobierno del cambio el que asuma la responsabilidad de acabar con la desigualdad que sufren las mujeres en el mundo rural".

AL PSOE "NO LE IMPORTA LO MÁS MÍNIMO SI LA MUJER PROSPERA"

De forma paralela, la diputada autonómica ha indicado que la Consejería elaborará una manual sobre cómo incorporar la perspectiva de género en todas sus actividades y que se está trabajando en la organización de una jornada que permita conocer fórmulas que faciliten la posibilidad de financiación de proyectos emprendidos por mujeres por parte de entidades financieras.

A su juicio, la consejera Crespo ha puesto de relevancia la importancia de trabajar en un Estatuto de la Mujer Rural, como ya tienen el País Vasco o Castilla La Mancha, entre otras medidas.

En definitiva, para Hidalgo, la Junta de Andalucía "ahora sí trabajará para acabar con la gran brecha salarial que existe

entre hombres y mujeres en el mundo rural" y que "tan pronunciada" es en

la provincia de Jaén al ser eminentemente agrícola", ya que Para ello "las medidas que ha planteado la consejería son oportunas y necesarias tras tantos años de parálisis socialista".

Así, ha profundizado que el PSOE "una vez más ha dejado muy claro lo que le preocupa la mujer del mundo rural, nada", ya que "a los socialistas no les importa lo más mínimo si la mujer prospera o no, si logra igualdad con respecto al hombre o no, a los socialistas solo les importa su puñado de votos".

Sin embargo, el PP "apuesta por ellas" porque "son el futuro de la provincia de Jaén, de nuestros pueblos" y porque "es de justicia que el gobierno de la Junta mire por ellas".

En último lugar, Hidalgo ha recordado que la supresión del Impuesto de Sucesiones va a permitir el relevo generacional del campo

andaluz y jiennense y confía "que entre todas las políticas del PP

las mujeres jóvenes puedan trabajar en igualdad de oportunidades" en el sector agrícola.