El hidrógeno verde prevé generar unos 10.000 empleos en Andalucía hasta 2030 con los proyectos en desarrollo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde en España podría generar alrededor de 40.000 empleos hasta 2030, de los que unos 10.000 corresponderían a Andalucía, según ha señalado el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, Javier Brey, que ha destacado además el impulso que supone la aprobación del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde anunciado por Moeve.

En una entrevista concedida a Europa Press, Brey ha explicado que el sector empieza a entrar en una "fase de despliegue" de proyectos tras varios años marcados por anuncios y por el desarrollo de la regulación y la financiación necesarias.

En este sentido, ha indicado que las iniciativas actualmente planteadas en el país contemplan la creación de unos 40.000 puestos de trabajo, de los cuales alrededor de 10.000 se situarían en Andalucía.

El responsable de la asociación ha valorado en este contexto la aprobación definitiva del proyecto impulsado por Moeve, que considera un paso relevante para el sector tras un periodo de cierta incertidumbre.

Según ha señalado, tras una etapa de "grandes anuncios" en 2021 y 2022, el sector atravesó en 2023 y 2024 una fase de espera hasta que se concretaran aspectos regulatorios, financieros y técnicos que permitieran materializar las iniciativas.

Brey ha explicado que el proyecto aprobado por Moeve constituye el primer desarrollo dentro del denominado Valle Andaluz del Hidrógeno, una iniciativa de mayor alcance destinada a impulsar la producción de hidrógeno renovable en la comunidad.

Según ha detallado, el conjunto del valle contempla alcanzar una capacidad en una primera fase de 300 megavatios, ampliables hasta los 400. A su juicio, este proyecto representa "el primer ladrillo" de ese desarrollo industrial y evidencia que el sector comienza a avanzar hacia la puesta en marcha de instalaciones de gran escala tras varios años centrados en planificación.

No obstante, ha señalado que este tipo de infraestructuras requieren todavía algunos años para su construcción, ya que se trata de plantas industriales complejas que necesitan fases de ingeniería y ejecución prolongadas.

El proyecto prevé producir alrededor de 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, que se destinarán a distintos usos industriales y energéticos.

De esta manera, ha destacado además la dimensión del proyecto en el contexto europeo, al señalar que la iniciativa anunciada pro Moeve "va a ser uno de los mayores proyectos de hidrógeno de Europa en el corto plazo".

Brey ha explicado que uno de los principales ámbitos de aplicación será la industria, especialmente para reducir emisiones en procesos como el refino. Además, el hidrógeno también podría emplearse en el transporte pesado, tanto de forma directa como a través de derivados como combustibles sintéticos, con posibles aplicaciones en el transporte marítimo, el transporte por carretera o la aviación.

Asimismo, ha señalado que el hidrógeno renovable también se utilizará en la producción de determinados compuestos químicos, como amoníaco o metanol, sectores donde actualmente se emplean combustibles fósiles.

Por su parte, Brey ha señalado que uno de los principales retos para el desarrollo del hidrógeno renovable sigue siendo el marco regulatorio. Según ha indicado, todavía está en proceso la transposición de la normativa europea que debe concretar los objetivos y condiciones de desarrollo del sector.

ANDALUCÍA, BIEN POSICIONADA EN EL SECTOR

El presidente de la Asociación Española del Hidrógeno ha considerado que Andalucía cuenta con condicioens favorables para convertirse en una de las regiones relevantes en el desarrollo del hidrógeno renovable.

Entre los factores que ha destacado figura su ubicación geográfica, que la sitúa como punto estratégico para la importación y exportación de energía gracias a infraestructuras como los puertos de Huelva y Algeciras, así como su conexión con el norte de África y con Portugal.

A ello se suma el potencial renovable de la comunidad, que cuenta con abundantes recursos solares y eólicos que permiten producir hidrógeno renovable a precios competitivos.

Asimismo, ha destacado el ecosistema tecnológico existente en la región, con universidades, centros tecnológicos y empresas que trabajan en el desarrollo de tecnologías vinculadas al hidrógeno desde hace décadas.

Brey ha explicado que el desarrollo del hidrógeno renovable en España atraviesa actualmente una fase de transición desde los anuncios iniciales hacia la ejecución de proyectos.

Según ha indicado, en el censo de la asociación existen 145 proyectos relacionados con esta tecnología que prevén instalar 13 gigavatios de electrolizadores para 2030.

De ellos, ha añadido, cinco proyectos ya están en operación con 28 megavatios, mientras que otros se encuentran en distintas fases de desarrollo o construcción.

En este contexto, Sevilla acogerá desde este miércoles una nueva edición del Congreso Europeo del Hidrógeno, organizado por la Asociación Española del Hidrógeno, que reunirá a cerca de 2.000 asistentes de unos 50 países para analizar la evolución del sector y promover nuevos proyectos.

Para ello, contará con 111 stands de empresas de países como Alemania, Japón o Finlandia, más de 250 sesiones plenariasy hasta ocho eventos de networking para "promover nuevos proyectos y nuevas iniciativas", así como una "cena de gala" que tendrá lugar el jueves por la noche para los asistentes.