El histórico kiosco de la música del Paseo del Salón de Granada volverá a acoger conciertos los domingos

Presentación de los conciertos del kiosco de la música del Paseo del Salón, con el edil de Cultura de Granada, Jorge Saavedra (2i) - AYUNTAMIENTO

GRANADA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada recupera esta primavera una de las tradiciones culturales más entrañables de la ciudad: los conciertos en el histórico kiosco de la música del Paseo del Salón. A partir del 22 de marzo, este emblemático espacio volverá a llenarse de música cada domingo.

Será gracias al ciclo Música en el Kiosco, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura que busca "acercar la música de banda a los ciudadanos en un entorno abierto, accesible y profundamente vinculado a la memoria cultural de Granada", según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La programación está organizada por el Ayuntamiento de Granada a través de la Banda Municipal de Música, con la colaboración de la Federación Granadina de Bandas de Música, en la que están integradas las de Alfacar, Salobreña, Cájar-Monachil, Ogíjares o Chauchina. Además, esta propuesta se abre a invitar a conservatorios en las siguientes programaciones, lo que permitirá "volver a disfrutar conciertos dominicales en uno de los lugares más simbólicos del paisaje cultural de la ciudad".

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha subrayado que "el valor de recuperar esta tradición musical en un espacio tan representativo para los granadinos". "Queremos que la música vuelva a ocupar los espacios públicos de Granada y que forme parte de la vida cotidiana de nuestros vecinos", ha indicado el primer teniente de alcalde.

Ha destacado que este "es un lugar cargado de historia y de recuerdos para muchas generaciones de granadinos". "Recuperar los conciertos de música de banda en este espacio significa devolver a la ciudad una tradición cultural muy querida y acercar la música a todos los públicos, en un ambiente cercano y familiar. Y, además, esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia cultural que el Ayuntamiento está desarrollando para reforzar la presencia de la cultura en la vida diaria de la ciudad", ha aseverado Saavedra.

Por su parte, el director de la Banda Municipal de Música, Ángel López Carreño, ha destacado el valor cultural y social de este ciclo "con conciertos al aire libre la música de banda tiene una capacidad única para conectar con la ciudadanía, porque forma parte" de la tradición musical y de la historia colectiva de Granada.

"Poder interpretarla en un espacio tan emblemático como el kiosco del Paseo del Salón supone recuperar una experiencia cultural muy especial, donde la música se comparte de manera directa con el público". El ciclo "ofrecerá conciertos gratuitos los domingos a las 12,00 horas, con una programación que se desarrollará durante los meses de primavera y que contará con la participación de la Banda Municipal de Música de Granada y de distintas formaciones pertenecientes a la Federación Granadina de Bandas.