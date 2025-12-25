Un hombre puesto a disposición judicial por tres robos en cortijos del Valle de Lecrín

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

GRANADA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 29 años, como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en distintos cortijos de la comarca del Valle de Lecrín (Granada).

Los hechos tuvieron lugar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del presente año. Los robos se produjeron en tres cortijos, dos ubicados en la localidad de Pinos del Valle y uno en Albuñuelas.

Según un comunicado de la Guardia Civil, para acceder a los mismos, los ladrones forzaron los candados de las puertas y ocasionaron roturas en los barrotes de las rejas mediante cortes con cizalla, además de provocar daños en los sistemas de iluminación.

Una vez en el interior, sustrajeron diversas herramientas y pequeños objetos.

El área de investigación de la Guardia Civil de Lanjarón se hizo cargo de las pesquisas tras las denuncias presentadas por los propietarios de los inmuebles y a partir de los datos aportados por varios testigos del lugar.

Estos facilitaron descripciones coincidentes con tres individuos que se desplazaban en una furgoneta, vehículo que habría sido utilizado en todos los robos.

El resultado de las investigaciones de los guardias civiles ha permitido identificar la furgoneta utilizada en las sustracciones, que había sido alquilada, así como localizar y poner a disposición judicial a uno de los presuntos responsables ante los Juzgados de Guardia de Órgiva y de Granada.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación a fin de localizar al resto de los presuntos implicados en los hechos.