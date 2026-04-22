Hombres G, Sting o Delaossa, entre los artistas que llevan sus directos a la temporada de la Plaza de Toros de Granada

Hombres G, Sting, La Plazuela, Delaossa, Viva Murcia, Pablo Alborán, Miguel Poveda o Dani Martín son algunos de los artistas y bandas que protagonizarán alguno de los 20 espectáculos que desde este mes de abril y el de octubre acogerá la Plaza de Toros. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hombres G, Sting, La Plazuela, Delaossa, Viva Murcia, Pablo Alborán, Miguel Poveda o Dani Martín son algunos de los artistas y bandas que protagonizarán alguno de los 20 espectáculos que desde este mes de abril y el de octubre acogerá la Plaza de Toros de Granada que contará con Sabor Granada como marca central de la temporada.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado la programación junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, el director general de ProVenue, Javier Lacunza, y el director general de Proexa, Pepe Rodríguez.

Rodríguez ha destacado que "la participación de Sabor Granada en la temporada de Conciertos de la Plaza de Toros nos permite situar la marca en el epicentro de la cultura y el ocio de primer nivel, alcanzando nuevos públicos y reforzando la imagen de Granada como tierra de talento, sabor y creatividad".

Por su parte, la alcaldesa de Granada ha indicado que "con esta programación, la Plaza de Toros de Granada se consolida como uno de los grandes escenarios de la música en vivo del sur de España, y esta temporada lo confirma. Se trata de una programación excepcional cuyas más de veinte fechas traerán a nuestra ciudad a algunos de los artistas más importantes del panorama nacional e internacional. Una temporada que, además, es una oportunidad magnífica para proyectar nuestra ciudad, nuestra voluntad de ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y todo lo que el proyecto representa".

El cartel de la temporada 2026 incluye actuaciones confirmadas de artistas como Delaossa (25 de abril), OT 2025 (8 de mayo), La Plazuela (15 de mayo), Viva Suecia (16 de mayo), Miguel Poveda (13 de junio), La Reina del Flow (14 de junio), Dani Fernández (20 de junio), Pablo Alborán (26 de junio), Sting 3.0 (15 de julio), Dani Martín (4 y 5 de septiembre), Sergio Dalma (18 de septiembre), Hombres G (19 de septiembre), Hijos de la Ruina (26 de septiembre), Luli Pampín (27 de septiembre), Melendi (2 y 3 de octubre), y Niña Pastori (24 de octubre), entre otros.

Con un aforo que oscila entre las 8.400 y las 12.400 personas según la configuración del escenario, y tras registrar en 2025 104.000 asistentes con una tasa de ocupación media del 93% (y todo vendido en siete espectáculos), la Plaza de Toros de Granada se consolida como uno de los recintos de música en vivo con mayor demanda del sur de España.

El presidente de la institución provincial ha añadido que "volvemos a apostar por esta temporada porque contribuye al posicionamiento de Granada como referente gastronómico y musical, generando un impacto socioeconómico real en la provincia, creando empleo y convirtiendo cada concierto en una oportunidad única para dar a conocer los productos agroalimentarios de nuestra tierra".

La marca Sabor Granada tendrá una presencia destacada en todos los soportes de la temporada con lonas en el escenario, fachada y gradas, hasta 20 vallas exteriores, seis mupis digitales interiores y la producción de 100.000 vasos con la imagen corporativa.

La iniciativa está organizada por Pro Venue Gestión de Instalaciones y Eventos S.L., empresa responsable de la programación y producción de los conciertos en la Plaza de Toros de Granada.