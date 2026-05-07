Hornachuelos (Córdoba) acoge la segunda edición del Comité Local de Información de El Cabril

Hornachuelos acoge la segunda edición del Comité Local de Información de El Cabril - CSN

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

El Comité Local de Información del Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos de muy Baja, Baja y Media Actividad de El Cabril ha celebrado hoy en Hornachuelos (Córdoba) su segunda edición, consolidando así dicho encuentro su función como "vía de comunicación institucional sobre el funcionamiento de la instalación y las tareas de supervisión que realiza el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Durante la sesión, según ha informado el CSN en una nota, la directora de El Cabril, Eva Noguero, ha presentado una visión actualizada de la actividad del centro durante 2025, y ha trasladado los principales datos e hitos operativos de la instalación en un contexto de información pública periódica sobre el desarrollo de sus actividades.

Por su parte el técnico del CSN y jefe de proyecto de El Cabril, Juan Aroca, ha informado sobre las actuaciones de seguimiento y control del regulador sobre el funcionamiento de la instalación. Aroca ha explicado en qué consiste la labor de inspección y ha destacado que estos foros son una herramienta clave para impulsar la confianza en la labor de las instituciones.

En base a los resultados del seguimiento y control llevado a cabo por el CSN en 2025, el jefe de proyecto ha destacado que el CSN realizó nueve inspecciones en El Cabril, ocho de ellas programadas por áreas de conocimiento y una adicional. También ha explicado que el funcionamiento global de la instalación durante el pasado año se mantuvo dentro de la normalidad, ya que el titular no notificó incidentes y la actividad se desarrolló de acuerdo con los límites y condiciones de la autorización de explotación.

El encuentro también ha permitido informar al público sobre los resultados de los planes de vigilancia radiológica ambiental (PVRA) que el CSN realiza para estimar el impacto de la instalación en la población y preservar la calidad radiológica del medio ambiente.

A este respecto, el jefe de proyecto ha explicado que durante 2025 se realizaron 1.398 análisis y se recogieron 968 muestras de aire, agua superficial, agua subterránea y de escorrentía, suelos, sedimentos, vegetación, y alimentos, entre otros elementos. Los resultados obtenidos no muestran incidencia radiológica para la población, ni para el medio ambiente, y son similares a los de periodos anteriores.

Aroca ha recordado a los asistentes que los datos de la vigilancia radiológica ambiental que el CSN realiza en todo el territorio nacional pueden consultarse a través de la página web de la Red de Estaciones de Muestreo (REM) y la Red de Estaciones Automáticas (REA).

La celebración de este comité da continuidad al "compromiso" del organismo regulador "con la transparencia, la credibilidad y la confianza pública, mediante la difusión de una información técnica rigurosa, contrastada y accesible tanto para la ciudadanía como para los distintos grupos de interés".

Esta labor de comunicación contribuye a "consolidar la cultura de seguridad en el entorno de la instalación y pone de relieve la importancia de mantener un diálogo constante con las administraciones y la sociedad en la gestión responsable de los residuos radiactivos".

El CSN, en el ámbito de colaboración con las instituciones del Estado, mantiene una relación periódica y constante con los ayuntamientos de las zonas de influencia de las instalaciones nucleares, tanto con su participación en los comités locales de Información, de conformidad con la normativa sobre instalaciones nucleares y radiactivas, como a través de su relación con la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC).

Junto a los contenidos técnicos, la sesión en Hornachuelos ha contado con la perspectiva de las administraciones y entidades implicadas en el entorno de la instalación. En este marco, el subdirector general de Energía Nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jesús Tardón, ha presidido la reunión, mientras que el alcalde de Hornachuelos, Julián López Vázquez, ha intervenido para abordar los asuntos de interés para el municipio.