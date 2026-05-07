La JEC amplía hasta el 8 de mayo el plazo para solicitar el voto por correo en las elecciones andaluzas

Archivo - Un ticket de turno de voto por correo en la oficina de Correos. Imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha aprobado la ampliación del plazo para solicitar el voto por correo de cara a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía hasta el viernes 8 de mayo de 2026. La solicitud podrá realizarse en el horario habitual de las oficinas de Correos y también de forma telemática a través de su página web oficial, en ambos casos hasta las 14,00 horas como máximo.

Según ha informado la JEC en un comunicado, tras revisar el informe favorable de la Oficina del Censo Electoral, del que se dará traslado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, y conforme al criterio reiterado mantenido por la JEC en ocasiones anteriores.

De este modo, el organismo ha acordado aprobar la propuesta realizada por la citada Sociedad para ampliar el citado plazo tras detectarse durante un tiempo deshabilitado el enlace en la página web de Correos para solicitar el voto por correo, "al considerar que el plazo había finalizado".

Tras esta decisión, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos deberá remitir a la Oficina del Censo Electoral, a la mayor brevedad posible, las solicitudes presentadas dentro del plazo ampliado, con el fin de garantizar el envío en tiempo y forma de la documentación electoral a los electores que la hayan solicitado. Asimismo, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos dará la máxima difusión a esta decisión.

De esta resolución se dará traslado a la Junta Electoral de Andalucía, para su conocimiento y remisión a las juntas electorales provinciales y, a través de estas, a las de Zona, así como a los representantes generales de las formaciones concurrentes a las elecciones y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

