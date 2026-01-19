El Hospital Reina Sofía de Córdoba activa el plan de catástrofes externas para afrontar el accidente de Adamuz

Archivo - Hospital Reina Sofía de Córdoba. Imagen de archivo. - SALAS - Archivo

CÓRDOBA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha activado el plan de catástrofes externas con el objetivo de coordinar todos los recursos necesarios para la atención de las personas afectadas por el accidente ferroviario sucedido en Adamuz que, por el momento, se ha saldado con 21 víctimas.

Según ha comunicado la institución sanitaria en un comunicado emitido en su perfil de la red social X (antes Twitter), han comunicado el citado plan "con el objetivo de coordinar todos los recursos necesarios para la atención de las personas afectadas".

Asimismo, han apostillado que han habilitado dos circuitos específicos en la Unidad de Urgencias, a los que han acudido profesionales de las diferentes especialidades médico quirúrgicas de adultos e infantil.

Además, han finalizado agradeciendo la comprensión de las personas afectadas por la anulación de la programación del Hospital "frente a la urgencia e inmediatez" del suceso.