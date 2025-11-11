El Hospital San Juan de Dios de Córdoba renueva su sello QH de calidad asistencial con una calificación superior

El director gerente y la coordinadora de Calidad del Hospital San Juan de Dios de Córdoba tras recoger el reconocimiento QH+ 1 estrella a la calidad asistencial. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha renovado este martes la acreditación Quality Healthcare (QH) del Instituto para el Desarrollo y la integración de la Sanidad (Fundación IDIS) con una calificación superior a la que mantenía hasta el momento, consiguiendo así el nivel QH+1 estrella. Esta acreditación reconoce la excelencia en calidad asistencial de los centros hospitalarios y cumple ya su XII convocatoria.

Según ha indicado el centro hospitalario en una nota, para el director gerente del mismo, Horacio Pijuán, este logro refleja "nuestro compromiso constante por avanzar en la calidad asistencial que ofrecemos a nuestros pacientes".

Asimismo, ha añadido, "representa el reconocimiento al esfuerzo diario de todo el equipo de profesionales que hacen del centro un hospital de alta complejidad cuyo valor fundamental es la Hospitalidad basada en la humanización y la atención integral al paciente, fundamental para situar la calidad como prioridad en cada proceso asistencial. Además, pone de manifiesto la cultura de mejora continua que caracteriza a nuestro centro".

Y es que mediante esta acreditación la Fundación IDIS pone en valor a aquellas organizaciones sanitarias que se esfuerzan en implantar un proceso de mejora de la calidad progresivo y continuado en el tiempo y que han obtenido las certificaciones necesarias para aportar las máximas garantías a sus procesos. En la XII Convocatoria de la Certificación QH (Quality Healthcare) se han presentado 129 entidades sanitarias de todo el país, de ellas, 23 optaban a la mejora de su calificación y solo siete han conseguido mejorarla, entre ellas, el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Al margen de la consecución de este sello, el centro de la Orden Hospitalaria también ha renovado recientemente la certificación de su sistema de gestión integrado de calidad y medioambiente conforme a las normas EN-UNE ISO 9001: 2015 y EN-UNE ISO 14001:2015 lo que refleja su "compromiso con la mejora continua y con el cuidado de su entorno y el respeto al medio ambiente, mediante la prevención, protección y minimización de los impactos ambientales asociados a su actividad sanitaria, con los que se reduce, además, la emisión de gases de efecto invernadero".

Además, el hospital, como institución con una marcada vocación y trayectoria de responsabilidad social, lleva "varios años trabajando en líneas de mejora en el ámbito de la sostenibilidad energética, implementadas por su equipo técnico mediante actuaciones que promueven el consumo racional de recursos naturales y materiales y el uso eficiente de energía con un gasto responsable y la apuesta por las renovables".