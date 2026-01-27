Hospitales Vithas en Andalucía avisan del impacto de los excesos alimentarios en la salud y ofrecen pautas y consejos

Especialistas de Hospitales Vithas en Andalucía. - VITHAS

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Vithas en Andalucía (Vithas Málaga, Vithas Granada, Vithas Almería, Vithas Xanit Internacional y Vithas Sevilla) han avisado sobre el impacto que tienen en la salud los excesos alimentarios durante las fiestas y han ofrecido una serie de pautas y recomendaciones para recuperar la salud digestiva.

Según ha informado Vithas en una nota, según diversos estudios, "siete de cada diez españoles padecen algún tipo de molestia gastrointestinal durante o después de las fiestas" --periodo en el que la ingesta calórica puede incrementarse de forma notable, superando en muchos casos las 3.000 o 4.000 calorías en las comidas principales--.

Según ha informado Vithas, este aumento en el consumo de grasas, azúcares y alcohol, sumado a la alteración de los horarios habituales, provoca un "incremento significativo en las consultas por dispepsia (digestiones pesadas), reflujo gastroesofágico y alteraciones del tránsito intestinal". Ante este escenario, varios especialistas de Vithas en la región se unen para "ofrecer una serie de consejos profesionales que permitan recuperar el equilibrio metabólico y digestivo de manera segura y eficaz".

En concreto, el especialista en Aparato Digestivo del Hospital Vithas Málaga, Doctor David Marín García, ha indicado que "la salud digestiva está íntimamente ligada al estilo de vida general" y que "recuperar la salud digestiva no solo depende de lo que comemos, sino de cómo activamos el metabolismo".

De este modo, el doctor Marín ha aconsejado "retomar la actividad física moderada para ayudar a mejorar el tránsito intestinal y a reducir la pesadez abdominal".

En este contexto, el objetivo debe ser la "sostenibilidad", es decir, "pequeños cambios mantenidos en el tiempo son más efectivos que grandes esfuerzos puntuales que el cuerpo no puede procesar tras el estrés digestivo de las fiestas", ha explicado.

Además, el especialista ha recomendado evitar el consumo de tabaco y reducir el café, ya que son "irritantes" de la mucosa gástrica. Además,ha precisado que "la clave está en la moderación y en escuchar las señales del cuerpo para restablecer el equilibrio digestivo de forma natural y duradera".

Por su parte, la coordinadora de la Unidad de Obesidad del Hospital Vithas Granada, Ana García Navarro, ha explicado que el propósito de perder peso es "especialmente frecuente a comienzos de año", pero ha señalado que "la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un abordaje médico adecuado". Como especialista en Cirugía del Aparato Digestivo, Navarro ha subrayado que "cuando los intentos con dietas o ejercicio no ofrecen los resultados esperados, es fundamental contar con ayuda profesional para realizar un diagnóstico preciso y diseñar un tratamiento personalizado, adaptado a las necesidades de cada paciente".

En esta línea, el especialista y nutricionista del Hospital Vithas Almería, José Luis Esteller, ha recomendado retomar hábitos saludables "de forma progresiva, evitando dietas extremas o soluciones rápidas". Y, ha asegurado que "el aparato digestivo no necesita restricciones drásticas para recuperarse, sino volver a una alimentación equilibrada, ordenada y adaptada a cada persona".

En este sentido, ha aconsejado estructurar el día en "varias comidas, mantener horarios regulares y priorizar raciones moderadas". Además, tras periodos de excesos, viajes o cambios de horarios, "es habitual que el aparato digestivo se resienta con hinchazón, pesadez o digestiones lentas". Así, "estos desajustes tienen mucho que ver con la microbiota intestinal --un ecosistema muy sensible a las variaciones en la alimentación--, el descanso o el estrés".

Por otro lado, el jefe del servicio de Digestivo del Hospital Vithas Xanit Internacional, Doctor Pedro Rosón, ha subrayado que para recuperar el equilibrio no hay que "compensar de forma brusca", sino "volver poco a poco a una rutina digestiva estable". Para ello, hay que "establecer horarios regulares, optar por raciones moderadas y reintroducir de manera progresiva alimentos ricos en fibra". Así, "la microbiota puedrá adaptarse sin generar más molestias", ha destacado Rosón.

Asimismo, ha remarcado que "no debemos olvidar que las denominadas dietas detox o los planes restrictivos que proliferan tras periodos de excesos suponen un riesgo real para la salud". Así lo ha advertido el especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Vithas Sevilla, Doctor Cristóbal Morales. Según ha explicado, "los ayunos descontrolados y otros métodos que prometen una depuración rápida pueden desencadenar desequilibrios metabólicos agudos, una importante pérdida de masa muscular e incluso patologías derivadas del consumo excesivo de ciertos nutrientes".

Por último, el especialista de Vithas Sevilla ha añadido que "está demostrado que estas dietas estrictas fracasan y favorecen el temido efecto rebote". En este contexto, "los nuevos tratamientos farmacológicos basados en agonistas GLP1 han transformado el abordaje de la obesidad y serán determinantes en 2026", ha concluido.