Hospitalizado un hombre agredido en el centro de Granada por "llevar una camiseta antifascita"

Imagen de archivo de un vehículo policial. Archivo. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre permanece hospitalizado en Granada tras recibir en la madrugada del sábado al domingo una brutal paliza en el centro de la ciudad presuntamente por llevar, según su entorno, "una camiseta antifascista".

Fuentes de la Policía Nacional han informado a Europa Press de que la agresión se produjo en la zona de la calle San Matías, hasta donde se desplazaron varios agentes tras ser informados de lo que estaba pasando.

Este cuerpo mantiene una investigación en marcha para esclarecer las circunstancias de la agresión y detener a los autores de la misma, si bien hasta el momento no ha recibido la denuncia formal de los hechos.

El herido es un trabajador del CEIP Gómez Moreno de Granada, según han relevado este lunes desde la asociación de padres y madres del centro educativo.

Ellos explican que la agresión se produjo después de que un grupo de personas comenzara a increparle por llevar una camiseta con un motivo antifascista.

Ello derivó "en una violenta paliza que le ha ocasionado heridas de gravedad". Actualmente permanece hospitalizado, pendiente de intervención quirúrgica aunque afortunadamente fuera de peligro.

Desde el centro y la federación de asociaciones de madres y padres Fampa Alhambra han querido trasladar su "apoyo y cariño a la víctima". Junto a ello, rechazan "cualquier expresión de violencia y, especialmente, aquellos discursos de odio que alimentan conductas intolerables en una sociedad democrática y diversa".

"La convivencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos son valores fundamentales de nuestra comunidad educativa y no podemos permanecer indiferentes ante hechos de esta gravedad", asegura la presidenta de Fampa Alhambra, Isabel Molina.

Se ha convocado una concentración a las 15,30 horas de este lunes en la puerta del CEIP Gómez Moreno organizada por compañeros de trabajo y familias del centro educativo para mostrar solidaridad con la víctima y denunciar públicamente estos hechos.