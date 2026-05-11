UGT reclama "más salarios, más vivienda y más justicia social" para Andalucía ante las elecciones del 17 de mayo

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha presentado este lunes su documento de propuestas ante las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo, en una comparecencia en la que el secretario general del sindicato, Oskar Martín, ha advertido de que "Andalucía ha crecido, pero Andalucía no se ha repartido", criticando que la mejora de los datos macroeconómicos no se está traduciendo en una mejora real de la calidad de vida de la mayoría social trabajadora.

Según ha señalado en una nota de prensa, antes de abordar el contenido de las propuestas sindicales, Oskar Martín ha querido trasladar las condolencias de UGT Andalucía a las familias de los dos guardias civiles fallecidos este fin de semana en la provincia de Huelva durante una persecución relacionada con el narcotráfico.

Así, el dirigente sindical ha reclamado más medios y mejores condiciones para las fuerzas y cuerpos de seguridad, al tiempo que ha defendido que las administraciones deben impulsar medidas preventivas, sociales y laborales para combatir las raíces del narcotráfico en Andalucía, especialmente en las zonas más vulnerables y con mayores dificultades de inserción laboral juvenil.

Asimismo, el secretario general de UGT Andalucía ha enviado un mensaje de solidaridad "a todos los pueblos del mundo que sufren la guerra, la barbarie y las consecuencias de las decisiones políticas", reiterando el compromiso internacionalista del sindicato con la paz, la convivencia y los derechos humanos.

Durante su intervención, Oskar Martín ha realizado un "amplio diagnóstico" sobre la situación social y económica de Andalucía, alertando de que la comunidad continúa encabezando las cifras de desempleo en España, con una tasa del 14,66%, además de registrar un paro juvenil superior al 32%. También ha advertido de que más de tres millones de andaluces y andaluzas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y que cerca de un 10% de la población vive en situación de pobreza severa.

Para ilustrar esta realidad, el dirigente sindical ha puesto el ejemplo de "Teresa", una trabajadora andaluza, madre soltera y empleada con salario mínimo, que este mes tuvo que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera. "Esa es la Andalucía real que existe detrás de los grandes titulares macroeconómicos", ha señalado.

"El problema no es solo crecer económicamente, sino cómo se reparte esa riqueza", ha afirmado Oskar Martín, quien ha denunciado que existen trabajadores y trabajadoras "que tienen empleo y aun así no pueden vivir dignamente", llegando incluso a encadenar varios trabajos para poder llegar a fin de mes. En este sentido, ha defendido la necesidad de seguir aumentando salarios, reforzar las cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos, combatir el fraude laboral y avanzar hacia una jornada laboral de 32 horas.

El secretario general de UGT Andalucía también ha criticado que haya empresas que "baten récords de beneficios mientras sus trabajadores no llegan a fin de mes", asegurando que "eso no es una economía de prosperidad, sino una injusticia económica".

En materia de empleo, Martín ha insistido en la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo y la formación sindical, recordando además la concentración convocada este martes por UGT Andalucía ante la Consejería de Empleo para exigir la recuperación de la formación sindical suprimida por la Junta. "El desempleo sigue siendo una vergüenza colectiva que Andalucía no puede permitirse", ha afirmado.

El responsable sindical ha advertido además de la situación "insostenible" de la vivienda en Andalucía, con alquileres y precios de compra "totalmente disparados", hipotecas inaccesibles y barrios enteros de las ciudades andaluzas que se están vaciando por la presión inmobiliaria y turística. "Cuando una persona tiene que destinar más de la mitad de su salario al alquiler, ya no hablamos de un problema de mercado, sino de una emergencia social", ha señalado.

UGT Andalucía ha reclamado un aumento de la vivienda pública, la movilización de las viviendas vacías y medidas que garanticen que el acceso a la vivienda no supere el 30% de los ingresos de las familias trabajadoras.

En materia de salud laboral, Oskar Martín ha criticado que Andalucía continúa encabezando las cifras de siniestralidad laboral, con 37 personas fallecidas en accidente de trabajo en lo que va de 2026 y más de 100.000 accidentes laborales al año. "En Andalucía el trabajo sigue matando y la mayoría de las veces no es un accidente, sino la consecuencia de no haber prevenido", ha afirmado.

UGT Andalucía ha reclamado más inspección laboral, la creación de la figura del delegado territorial y sectorial de prevención, especialmente en pequeñas empresas sin representación sindical, así como la implantación de un sistema andaluz de declaración de enfermedades profesionales y nuevas medidas frente a riesgos emergentes relacionados con la digitalización, la salud mental o los riesgos psicosociales.

El secretario general de UGT Andalucía también ha defendido una apuesta decidida por los servicios públicos, subrayando que "no son un gasto, sino la mejor inversión para garantizar igualdad y cohesión social". En este sentido, ha exigido más inversión en sanidad pública, refuerzo de la atención primaria, más profesionales sanitarios y tolerancia cero frente a cualquier proceso de privatización.

El sindicato ha criticado que actualmente existen cerca de 200.000 personas esperando una operación en Andalucía, con demoras medias de 173 días, mientras que en dependencia hay alrededor de 45.000 personas en lista de espera y retrasos que alcanzan los 445 días para recibir una prestación o servicio reconocido por ley.

En educación, UGT Andalucía ha reclamado una reducción de las ratios en las aulas, más profesorado, más recursos públicos y una apuesta firme por la Formación Profesional pública "como herramienta de igualdad y no como negocio".

En relación con el modelo económico, Oskar Martín ha defendido una Andalucía más industrializada, innovadora y sostenible, basada en sectores estratégicos como la agroindustria, las energías renovables, la industria aeroespacial o la economía verde. "Andalucía no puede resignarse a la precariedad", ha afirmado, reclamando una transición ecológica "justa" que no recaiga sobre las espaldas de la clase trabajadora.

El dirigente sindical también ha puesto el foco en la situación de la juventud andaluza, reclamando empleo estable, mejores salarios y acceso real a la vivienda. "No podemos permitir que construir un proyecto de vida obligue a nuestros jóvenes a abandonar Andalucía", ha señalado.

Durante la comparecencia, Oskar Martín ha lanzado además un mensaje directo frente al avance de la extrema derecha y de los discursos xenófobos y racistas. "Los problemas de la clase trabajadora no se solucionan buscando culpables entre los más débiles, sino con más derechos, más igualdad y más justicia social", ha afirmado.

El secretario general de UGT Andalucía ha advertido de que los discursos de odio y la fractura social "no tienen cabida en una tierra solidaria y fraternal como Andalucía", defendiendo una sociedad basada en la convivencia, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

Finalmente, UGT Andalucía ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo y ha pedido "llenar las urnas de votos progresistas" para defender salarios dignos, vivienda accesible, servicios públicos fuertes y cohesión social.

"Queremos que se hable menos de partidismo y más de empleo, menos confrontación y más vivienda, menos propaganda y más sanidad pública, menos privilegios fiscales y más justicia social", ha concluido Oskar Martín, quien ha advertido de que el sindicato seguirá "en la mesa del diálogo social cuando se cumpla y en la calle cuando no se cumpla".