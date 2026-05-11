Vox Sevilla advierte de "modelo fracasado" en natalidad y familia y propone liberalizar suelo y bajar impuestos

La candidata número dos al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla, Cristina Peláez, en atención a medios - VOX

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla, Cristina Peláez, ha advertido este lunes de un "modelo de gestión fracasado" en Andalucía en materia de políticas de natalidad y familia, misma vez que ha avanzado, en el marco de los próximos comicios andaluces previstos para este domingo 17 de mayo, que el objetivo de su partido es "abordar el gran problema de las familias y los jóvenes, liberalizando suelo para la construcción masiva de viviendas", reducir impuestos y "facilitar" la emancipación de los jóvenes.

Según ha expresado el grupo en una nota, Peláez ha incidido en "la imperiosa necesidad de proteger a nuestros agricultores y ganaderos con medidas concretas frente a los acuerdos de Mercosur, Australia o Marruecos" y ha expresado que plantean "a revertir el nefasto modelo de gestión de la sanidad pública andaluza optimizando cada céntimo de euro". Todo ello, al "mejorar las condiciones salariales y laborales del personal sanitario" y reducir "al mínimo legal el personal liberado de los sindicatos".

Asimismo, ha insistido en la "defensa de las fronteras", así como en el principio de Prioridad Nacional, reiterado por su partido a lo largo de la campaña electoral andaluza.

