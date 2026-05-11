PP-A, sobre encuestas: "No tenemos nada hecho" y que hay que seguir trabajando por la "mayoría de estabilidad"

El director de campaña del PP-A y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, este lunes en Córdoba - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña del PP-A y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, ha manifestado este lunes sobre las encuestas que apuntan la posibilidad de que Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo que "no tenemos nada hecho" y que hay que seguir trabajando en este último tramo de la campaña para lograr la "mayoría de estabilidad".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, Repullo ha manifestado que "no hay nada hecho y vamos a seguir trabajando para pedir la confianza de la gente y esa estabilidad" que tan buenos "resultados" ha dado a Andalucía en la pasada legislatura.

Ha señalado que las encuestas no dejan de ser "una foto fija y una tendencia", que sí es cierto que indican "algo muy importante y es que la única opción de un gobierno estable, que apueste por el crecimiento y que esté al lado de los ciudadanos" es la que "lidera" Juanma Moreno.

Para Repullo, en este tramo final de campaña, "estamos viendo quién es quién": "Estamos viendo lo que es el PSOE-A, lo que es María Jesús Montero y qué tipo de campaña están poniendo en marcha, la del insulto, del barro y de la mentira".

Eso es lo que trae, a su juicio, la candidata del PSOE-A a la Junta de "la mano" de Pedro Sánchez.

Ha manifestado que el único objetivo del PSOE-A es que Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno" y, por ello, el 18 de mayo, un día después de las elecciones analuzas, se verá el "pacto cerrado" con los independentistas catalanes sobre "la singularidad y el cupo catalán".

"Un acuerdo de financiación exclusivo para los independentistas catalanes que va a hacer que Andalucía una vez más pague", ha indicado Repullo.

En cuanto al debate electoral que se desarrollará en la tarde de este lunes en la RTVA, ha manifestado que se verá, como ya ocurrió en el de RTVE, el "lío" de los candidatos de los otros partidos, y que van a "ir al ataque, a la confrontación y a la polarización, exactamente lo contrario a lo que quieren los andaluces".

Por su parte, Juanma Moreno ofrecerá "estabilidad, proyectos, futuro e ilusión", según Antonio Repullo.

"Un presidente que ha gobernado para todos los andaluces y que esta noche (en el debate de RTVA) se va a dirigir a todos los andaluces en términos positivos, de futuro, de ilusión y en términos de pedirle esa estabilidad para consolidar y seguir trabajando en la transformación de nuestra tierra", ha añadido el director de la campaña del PP-A.

Asimismo, Repullo ha confirmado la "cita ineludible" que Juanma Moreno tendrá el jueves en Añora (Córdoba), visitando la explotación ganadera 'El Cruce', donde se encuentra la vaca Fadie, a la que considera su "amiga" y "talismán" y a la que conoció en la campaña de diciembre de 2018 y volvió a visitar en la de junio de 2022.

"Lógicamente no ha faltado en las últimas campañas y tampoco va a faltar ahora", ha apuntado Repullo.

