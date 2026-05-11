El PSOE de Jaén anuncia un plan de apoyo al emprendimiento desde la Junta con un apartado relativo a la conciliación

La candidata al Parlamento andaluz Rosa Espino, reunida con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). - PSOE DE JAÉN

JAÉN 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado este lunes un Plan de Apoyo al Emprendimiento desde la Junta de Andalucía "para mejorar las condiciones de jóvenes, mujeres y personas que quieran emprender". Ese plan contemplará "agilización de trámites burocráticos, acceso a avales públicos y apoyo a viveros de empresas y a espacios 'coworking'".

Según ha concretado la formación en una nota, la candidata al Parlamento andaluz Rosa Espino, que se ha reunido este lunes con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), ha apuntado que este plan también incluirá un apartado relativo a la conciliación laboral y familiar. "Es injusto que personas quieren comenzar un negocio, tengan que elegir entre estabilidad laboral y poder tener hijos o cuidar de sus personas mayores", ha añadido.

En este sentido, Espino ha señalado que para el PSOE de la líder del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, "este asunto ocupa un espacio fundamental en el programa electoral", por lo que se impulsarán medidas para favorecer esa conciliación y se fortalecerán los servicios públicos "que permitan que una persona que quieran emprender y poner en marcha un negocio pueda hacerlo con la tranquilidad de que sus mayores o sus hijos puedan estar cuidados y atendidos en guarderías, colegios o residencias".

Al hilo, Espino ha agradecido la celebración de reuniones como la celebrada este con AJE para hablar de emprendimiento, especialmente de los retos que afrontan jóvenes y mujeres en esta materia, y ha apostillado que "durante demasiado tiempo emprender ha sido una carrera obstáculos", por lo que consideró "importante" contar en Andalucía con un Gobierno socialista "que ponga soluciones encima de la mesa".

